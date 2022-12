Circadian, una banda rafaelina que crece a pasos agigantados

Hace tan solo unos días llegó a este medio la novedad de que Circadian, banda rafaelina conformada por Ignacio Lanza, en voz y guitarra; Andrés Bernini, en voz y bajo; Maximiliano Carena, en guitarra y Rodolfo Ingaramo, en batería, grabó en el gran estudio Romaphonic, en Buenos Aires.

Circadian nació en Rafaela, en el año 2018. Su estilo se caracteriza por un rock alternativo, con raíces en el punkrock en un principio, fusionando estilos como el pop, indie, rock clásico, la canción y tendencias modernas, dándole importancia a las melodías y armonías de voces y con una notable impronta de guitarras.

En este sentido y con varios escenarios recorridos, decidieron agregar, en su camino musical, una experiencia de mayor talla. Desearon, entonces, y buscaron después, un lugar que les permitiera grabar sesiones en vivo. Así fue como llegaron a Romaphonic Studios, una pieza fundamental para la escena del rock argentino.

En diálogo con Andrés Bernini, integrante de la banda, comenta para La Opinión algunos detalles de la propuesta y de los videos que ya están en la plataforma Youtube.

"Todo comenzó a fines del año pasado, cuando decidimos con la banda buscar un estudio profesional en Buenos Aires para ir a grabar sesiones en vivo. Llegamos a Romaphonic, uno de los más reconocidos no solo a nivel nacional sino de Sudamérica. El proyecto consistía en grabar tres canciones nuestras y grabar material audiovisual con video y audio. El turno se nos dios para mayo de este año y viajamos para allá. Fue todo en un día. De cada tema hicimos tres versiones seguidas. Nos recibieron muy bien, había cuatro cámaras y muy buen audio. Nos comentaron también que la noche anterior había estado Pedro Aznar grabando". Tal como dice Andrés, el equipamiento del estudio es de primera calidad y se ha renovado poco a poco para brindarles a los visitantes un servicio con las mejores marcas del mercado. Este ha trascendido, ya que se han encargado de llevar la calidad de Romaphonic a festivales y conciertos.

"Con el tiempo, a los dos meses nos mandaron el material para que chequeemos si nos gustaba o no. Le dimos el okey y ya sacamos dos temas: 'El jardinero' y 'Veo el sol'", agrega Andrés. Además, hoy sale a la luz 'Fantástico segundo' y el próximo jueves, una session con los tres temas juntos, en todas las plataformas digitales.

Como adelantó el artista, Romaphonic Studios recibe constantemente a grandes músicos y fue testigo, desde sus inicios, del crecimiento de proyectos emergentes. Los Cafres, Bersuit Vergarabat, Divididos, Miguel Mateos, Rata Blanca, Coti y Andrés Calamaro, entre tantos otros que pisaron este estudio de grabación. "Como experiencia estuvo buenísimo. Conocíamos el estudio, sabíamos de los músicos que habían pasado por ahí y era un desafío para la banda ir a tocar. Nos podía dar muchas herramientas para trabajar nuestra música, nuestro sonido. También lo importante de la impronta de la banda en vivo y de tercerizar, trabajar con productores de audio. Siempre estamos en búsqueda de ir por más, de profesionalizarnos y de sonar muy bien. Respetamos mucho la música y lo que hacemos lo cuidamos mucho", expone Andrés.

"Nos recibieron con un desayuno, dimos una vuelta por el estudio, nos mostraron las consolas. La movida de los cuatro que fuimos a tocar estuvo muy buena, eso de tocar en vivo, en ese estudio, los ensayos previos. Lo disfrutamos mucho, la previa, el durante y el pos, porque a nosotros nos sirve para mostrar lo que hacemos", recuerda el artista y agrega: "El material audiovisual es fundamental, nos permite también estar presentes en las redes y conocer otras bandas, generar nuevos contactos. Queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible, esa es la idea de la banda".

Con respecto a los proyectos que tienen para el próximo año, dice lo siguiente: "Ya mandamos a producir un tema nuevo que seguro saldrá los primeros días del año que viene. Lo mandamos a producir con Lucas Gómez, que trabajó con Eruca Sativa, con Andrés Giménez y eso es lo que tenemos por delante".

Además, este año la banda sumó a su propuesta un set acústico, reversionando su repertorio para presentaciones en vivo. Con dicho formato, participaron de la convocatoria de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, “Desde el Sur” y quedaron seleccionados para la grabación de un material audiovisual a realizarse en el Cine Belgrano interpretando un reversión de la canción “El Jardinero” con las cuerdas de la Orquesta Municipal de Tango, con arreglos y bajo la dirección de Claudio Duverne.

Esta banda de jóvenes artistas busca difundir su trabajo y esfuerzo, luego de años de recorrer escenarios y sorprender al público con su música. En esa búsqueda se proyectan unidos y amplían sus horizontes artísticos.}



SURGIMIENTO DE LA BANDA

Luego de su conformación, a mediados del 2019 grabaron sus primeros cuatro singles (“El Jardinero”, “Otoño”, “Sano”, “Lo siento”) de manera independiente en la ciudad de Rafaela con mezcla y mastering de Ignacio Lanza y Circadian.

En agosto de 2019 lanzan su primer material audiovisual “El Jardinero”.

La banda realizó presentaciones en la edición 20 años del Cosquín Rock 2020, en Rafaela, Sunchales, Rosario, Santa Fe. Participó del Concursos de Bandas de Tribus Bar y quedó seleccionada entre 24 bandas de la capital santafesina y la zona, y provincia de Córdoba. Luego del parate ocasionado por el COVID-19, en 2021 retomaron sus shows con presencia de público, con Rodolfo Ingaramo en batería y con una agenda cargada de fechas.



MÁS SOBRE ROMAPHONIC STUDIOS

Desde los años 70, un predio diseñado para ser estudio de grabación comenzó su construcción, pero fue hasta el año 1997 que Fito Páez adquirió al estudio para crear al predecesor de Romaphonic llamado Circo Beat Studios. Las salas de este recinto fueron hechas por John Storyk, diseñador que ha trabajado con más de 3.500 estudios, incluyendo propiedades de Jimi Hendrix, Alicia Keys y Jay-Z.

El mismo álbum de Fito llamado Circo Beat es referencia al nuevo estudio y es una de las piezas más importantes del artista en toda su carrera por canciones como "Mariposa Tecknicolor". De a poco, las salas se fueron llenando de artistas y producciones, de las cuales podemos destacar a Joaquín Sabina con los trabajos de su álbum Enemigos Íntimos.

En 2012 Páez deja de ser propietario y las llaves pasan a Nico Romero. Es ahí donde la historia de Romaphonic comienza.

En ocho años, Nicolás Romero, su equipo y un legendario sillón rojo han hecho una labor importante para el crecimiento de una escena que no para de crear nuevos artistas y discos memorables.