BUENOS AIRES, 22 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, agradeció a las cinco millones de personas salieron a las calles de la Ciudad de Buenos Aires para recibir al equipo y celebrar el título del Mundial de Qatar 2022.

"El sueño de todos los argentinos se hizo realidad, eternamente agradecido, emocionado por verlos felices, Ustedes fueron el jugador número 12", escribió en su cuenta de Instagram oficial en un posteo que acompañó con una imagen impactante, la cual reflejó al micro descapotable sobre la autopista Riccheri rodeado por una multitud que celebraba la consagración albiceleste.

Scaloni asumió a finales de 2018 al frente de la Selección nacional de manera interina tras la salida de Jorge Sampaoli y se vio obligado a iniciar una renovación en el plantel por las renuncias de jugadores como Javier Mascherano, Lucas Biglia y Gonzalo Higuaín, entre otros.

El entrenador, que consiguió conquistar tres trofeos en su ciclo de cuatro años, no la tuvo sencilla en el comienzo, ya que no contó con Lionel Messi entre sus filas, quien había decidido tomarse "un tiempo" después del Mundial de Rusia, pero los buenos resultados en amistosos, derivó a que la AFA le extendiera el contrato hasta la Copa América 2019.

En ese torneo, el líder de la "Scaloneta" asentó las bases de lo que venía trabajando y pese a quedar eliminado en semifinales por Brasil, que resultó campeón, la imagen del equipo fue muy buena al obtener el tercer puesto del certamen, se decidió que el oriundo de Pujato continuará hasta el Mundial de Qatar.

Si bien la decisión no fue tomada a buenas por todos los fanáticos, la conexión especial con el público empezó a crecer y logró su pico máximo cuando conquistó la Copa América 2021 celebrada en Brasil, en el mítico estadio Maracaná ante el país anfitrión y le puso fin a una racha de 28 años sin títulos.

Posteriormente, llegaron el trofeo de la Finalissima y la reciente Copa del Mundo, la más emblemática de un ciclo soñado que pese a los resultados positivos, se destacó la mano del entrenador que le dio una identidad a su equipo y lo llevó a lo más alto con muchos jóvenes que cuentan con un puñado de partidos, y un claro de ejemplo de ello es que solo siete de los 26 elegidos para el Mundial sabían lo que era disputar el mencionado certamen.

Este martes, cuando cinco millones de personas salieron a las calles a recibir a los campeones, Scaloni quedó asombrado como el resto del mundo, que vio en Qatar a Messi coronarse y devolverle la gloria a la Selección luego de 36 años.