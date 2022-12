Guardiola le tiró flores a Julián Álvarez

Pep Guardiola elogió a Julián Álvarez y al resto de los campeones, luego del título del Mundo de la Selección Argentina en Qatar. "Estamos muy felices por Julián Álvarez. Lo felicitamos a él, a Otamendi, a Messi y a la Argentina. Un campeón totalmente merecido. Julián está con nosotros y estamos encantados con él. ¡Tenemos un campeón del mundo en nuestro equipo!", reveló el técnico de Manchester City.

El entrenador hizo énfasis en su actual dirigido, en el 10 de la Selección (a quien tuvo en su etapa dorada en Barcelona) y al defensor central, que pasó por el equipo Ciudadano entre 2015 y 2020.

"Cada uno tiene su propia opinión, pero no me cabe duda de que Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Por supuesto, la gente vio jugar a Pelé, Di Stéfano o Maradona y están sentimentalmente apegados a lo que han hecho como jugadores. Pero no creo que un futbolista pueda competir con lo que hizo Messi. Y no habría cambiado de opinión incluso si Leo no hubiera ganado la Copa del Mundo el domingo. Este triunfo es solo la frutilla de la torta de una carrera increíble", sentenció respecto al capitán de la Selección Argentina.

Pep Guardiola habló en conferencia de prensa en la previa al regreso competitivo que tendrá su equipo este jueves ante Liverpool, en el marco de los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra.