Dibu Martínez es pretendido por un gigante de europa

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El arquero de la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez es pretendido por el Bayern Munich tras ganar el premio al mejor arquero del Mundial de Qatar 2022, en el cual tuvo un rol clave para la consagración de su equipo.

Al igual que en la Copa América de Brasil 2021, el arquero tuvo intervenciones vitales para que la Selección nacional rompiera su larga sequía y conquistara en suelo catarí su tercera Copa del Mundo.

Los penales ante Países Bajos y la impactante salvada ante Randal Kolo Muani sobre el final del tiempo suplementario -luego le atajó un penal a Kingsley Coman en la definición- ante Francia, contribuyeron para que se adjudicara el premio al mejor arquero del Mundial.

Estas actuaciones lo dejaron en el centro de la escena y varios equipos de Europa lo tendrían en la mira para reforzar su portería. "Hoy en día hay pocos equipos que puedan permitirse un portero como él", advirtió su agente, Gustavo Goñi, en diálogo con Tuttomercato.

Según el medio británico The Sun, uno de los principales interesados en hacerse con los servicios del argentino es Bayern Munich, el club más poderoso de Alemania y que en octavos de final de la Champions League enfrentará al Paris Saint Germain de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Además, esto conformaría al ex Arsenal que "apunta alto, a la Champions League".

Esta búsqueda de los bávaros se debe a la grave lesión que sufrió Manuel Neuer tras sus mini vacaciones luego de quedar afuera de la Copa del Mundo en la fase de grupos con la Selección de Alemania.

"Mientras intentaba despejarme, practicaba esquí de travesía.

Me rompí la parte inferior de la pierna", reconoció el teutón, quien estará fuera de los campos de juego durante todo el semestre.

No obstante, la negociación no parece ser sencilla ya que el Dibu es una de las principales figuras del Aston Villa, donde tiene contrato hasta mediados de 2027.

En su momento el club de Birmingham pagó poco más de 17 millones de euros al Arsenal para ficharlo en septiembre del 2020.

Ante este escenario, el Bayern Munich también estudia alternativas más económicas, como la del arquero de la Selección de Suiza y del Borussia Monchengladbach Yann Sommer, quien tiene contrato con su club hasta junio de 2023.



GIGANTOGRAFÍA

EN MAR DEL PLATA

El arquero campeón del Mundo con Argentina Emiliano ´Dibu´ Martínez será homenajeado en estos días en Mar del Plata, su ciudad natal, con diferentes distinciones y, previo a ello, ya se pudo observar una gigantografía del ex Independiente en plena acción.

El marplatense generó una revolución en su ciudad de origen desde el domingo y, entre las distinciones que le harán, un fanático erigió en plena madrugada una gigantografía del arquero de la Selección argentina volando debajo del arco que se construyó para la Cumbre de las Américas de 2005, ubicado en inmediaciones de calle Corrientes entre las Diagonales Alberdi Norte y Sur.

En ese sitio, un proyecto de ordenanza ordena colocar una estatua de bronce en la plazoleta Astor Piazzolla debajo de la curvatura.