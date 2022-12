Sensaciones y sentimientos

SENSIBLES MOMENTOS DE LOS MILENIALES





Por Hugo Borgna

Como ocurre siempre, se tiende a pensar que el mundo ha nacido con cada uno y que el tiempo no habitado es una intrincada nebulosa. La palabra mileniales tomó impulso en estos años, pero en realidad habría que definir la gente actual como mileniales “de ahora”

Será bueno comenzar por definir ideas y principios ¿Quiénes son los que van a ser considerados como mileniales?

En pocas palabras, los que se integraron según tres etapas tentativas de la etimología. La palabra “milenial” -que no existe como tal sino que fue adaptada de “millennial”- incluía primero a los nacidos hacia 1940 y también como posibilidad a los nacidos entre 1984 y 2020. Una tercera -queda demostrado aquí que no hay dos sin tres- dice que son los nacidos en el siglo 21 a partir del año 2000, y todo controlado por condicionantes períodos señalados mediante etiquetas de imperdonable precisión suiza.

Pero existe, eso sí, otro modo de proporcionarles una casa propia, abarcadora y cómoda. Dentro de la categorización de mileniales se podría incluir a los que conocieron el primitivo modo de enfriar que fue la heladera a hielo. Un buen comienzo determinante, y que considera ahora, agradecida, como amigos inefables a la informática en todas sus formas, incluyendo y los manuables teléfonos celulares. Realmente, como en el bolero, testigos de toda una vida.

Conscientes de la fugacidad de los bienes terrenales y de lo inasible que es el tiempo -que insiste en su mala costumbre de transcurrir sin pedir permiso- asumen el hecho concreto de que han vivido más de 70 años. Lo saben porque se les han acumulados emotivos aniversarios familiares de 25 años de muchos hechos, y de 50 de otros, que proporcionalmente pesan bastante más por sí mismos que los de 25. Estos nuevos mileniales defienden la libertad que le ha crecido, permitiéndoles muchas horas disponibles con los mismos grupos de cuando eran jóvenes y no tenían muy en claro qué hacer con sus vidas.

Ahora se reúnen con sus similares de la época donde compartían horas de estudio o trabajo. Era el momento de comenzar las relaciones que serían después las consolidadas, y hablan de un tiempo nuevo de evaluación y análisis, donde la diversión es la primera invitada, junto a la satisfacción por haber pasado con éxito esos accidentes de salud -previsibles pero nunca invitados- que les han dejado una secuela de reflexión y cuidados especiales: saben que no son invulnerables.

Les resulta grato transcurrir tiempos con esos rostros que perciben iguales a los que conocieron en un principio. Por supuesto, si ellos no cambiaron, los que trató entonces tampoco.

Los mileniales de siempre, temerosos de todo lo malo que puede contener cualquier edad que comience con 8, no tienen espacio para nostalgias nuevas. Su certeza a mano es la despedida.

Podrían saludar agitando un pañuelo blanco apuntando, primero, a la gente más cercana. Luego podrían abarcar también a los demás, pero no hacen nada de eso. Es una forma de despedida antigua y a los mileniales de ahora, les aterra la palabra “antiguo”.

También podría ocurrir que ese supuesto pañuelo tuviera gotas de humedad. En ese caso como justificación dirían que fue por pasar por una esquina donde estaba lloviendo.

Los mileniales del exclusivo presente deben saber que los de siempre tienen una dignidad superhabilitada, que acaban de recargar en el último cruce de calles del que salieron ilesos.

No los traten de “abuelos”, ni muestren consideración fácil, como si fuera un acto de generosidad de parte de los nuevos mileniales.

Como demostración de capacidad, ellos pueden organizar mil y una fiestas más.