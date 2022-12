Revolución por los campeones del Mundo: 5 millones de hinchas y un final imprevisto

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La Selección argentina, con el capitán Lionel Messi a la cabeza, celebró ayer la obtención del título en el Mundial de Qatar 2022 junto a cerca de cinco millones de hinchas y en medio de una revolución popular que obligó a interrumpir el recorrido en caravana que estaba previsto, por lo que los protagonistas tuvieron que ser trasladados en helicópteros de regreso a Ezeiza. .

"No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores campeones. Una pena", expresó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, mediante sus redes sociales. .

Además, agregó: "Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de Seguridad, Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la Capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino".

El micro partió desde el predio de la AFA en Ezeiza a las 11:30, alrededor de una hora antes de lo previsto a raíz de la marea de gente que salió a las calles para festejar la consagración que significó la tercera Copa del Mundo para Argentina. .

Miles de personas se congregaron en diferentes puntos del recorrido estipulado desde Ezeiza hasta el centro porteño, por lo que se desplegó un megaoperativo de seguridad para la histórica jornada y se anunciaron modificaciones en el trayecto del vehículo descapotable que transportaba a los futbolistas.

Minutos antes de salir, Tapia había anticipado que el plantel se trasladaría por "el circuito dispuesto por los organismos de seguridad de Nación, Ciudad y provincia Buenos Aires".

"Realizaremos el recorrido establecido por autoridades para que los argentinos y argentinas disfruten a los campeones", continuó el mandatario de la entidad.

En tanto, la cuenta oficial del seleccionado informó que no pasarían por el Obelisco: "Los futbolistas se acercarán a saludar a los hinchas desde la autopista 25 de mayo y 9 de Julio, de acuerdo al circuito dispuesto por los organismos de seguridad (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires). Se estima que la presencia del plantel será a partir de las 12:30 en dicha zona".

Y añadió: "Es importante que todos y todas puedan ir movilizándose con calma hacia esa zona para disfrutar en paz de este inolvidable momento con los campeones del mundo".



UNA MOVILIZACIÓN SIN PRECEDENTES



Sin embargo, la multitudinaria y jamás vista presencia de los hinchas -de una verdadera marea humana- en las autopistas, más algunos incidentes como el salto de dos personas al micro del seleccionado, impidieron desarrollar el plan previsto y llevaron a definir la evacuación en cinco helicópteros luego de más cuatro horas de caravana.

Los jugadores y el cuerpo técnico sobrevolaron brevemente las zonas de 9 de Julio y Plaza de Mayo para saludar a quienes los esperaban en el centro de la Capital Federal y volvieron a Ezeiza en un final abrupto para la fiesta albiceleste, por la que el Gobierno había decretado feriado nacional para que la gente del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ciudades cercanas pudieran acercarse a celebrar con los campeones del mundo.

"Los campeones del mundo están sobrevolando todo el recorrido en helicópteros porque se hizo imposible seguir por tierra ante la explosión de alegría popular. Sigamos celebrando en paz y mostrándoles nuestro amor y admiración!", indicó previamente la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. .

Los futbolistas y el cuerpo técnico que se consagraron en Qatar habían arribado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" en el vuelo 1915 de Aerolíneas Argentinas: la aeronave tocó pista a las 2:24 de este martes y miles de fanáticos dijeron presente en las inmediaciones de la terminal aérea para recibirlos pese al horario de madrugada. .

La "Scaloneta" venció el domingo pasado a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, en definición mediante disparos desde el punto del penal, y se alzó con el título del mundo después de 36 años de espera: su tercera "estrella". Este martes, centenares de miles de personas llevaron adelante un descomunal e histórico festejo en accesos a la Capital Federal y calles del centro porteño.

Tras la caravana triunfal y el paseo aéreo, los jugadores retornaron a Ezeiza y fueron liberados para que puedan reencontrarse con sus familiares y amigos. Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, cinco millones de personas salieron este martes a las calles en el AMBA a celebrar.

"Bajo el hechizo de los campeones mundiales, Argentina vivió hoy una de las fiestas populares más extraordinarias de su historia. Solo alegría y agradecimiento en horas y horas de comunión emocionantes", tuiteó finalmente Cerruti.