Lencina seguirá su carrera en Colombia

Gonzalo Lencina fue una de las figuras de Atlético de Rafaela en la pobrísima campaña 2022 en la Primera Nacional. Sus 11 goles, su entrega y presencia hicieron que desde la dirigencia de la “Crema” se intentara todo por poder retenerlo.

El cordobés de Alta Gracia seguirá su carrera futbolística en Colombia, y en las próximas horas se despedirá de sus compañeros.

¿Su destino? El Bucaramanga de la Primera División colombiana. Y al respecto, Lencina (25 años) contó: “Cuando mi representante me comentó del interés este me puso muy contento. Es una liga muy competitiva, hay muchos clubes buenos en Colombia”, declaró en Alta Gracias Noticias. Y agregó. “Ni bien llegó la oferta me puse a estudiarla, en estos días ya decidí que estoy muy cerca de firmarla”.

Y en relación a esta nueva posibilidad en su carrera, Lencina apuntó: “La verdad que este es un paso muy importante en mi carrera, salir a jugar afuera es lo que todos los jugadores quieren creo yo. Más en una liga tan competitiva. Ojalá pueda adaptarme rápido a lo que es el fútbol de allá y hacer un buen año.

Con respecto a su paso por el conjunto de barrio Alberdi rafaelino, Lencina señaló: “Pude jugar muchísimos partidos, ser un jugador importante en el equipo. Me ayudaron mucho los goles también, tuve un promedio muy bueno para lo difícil que es la categoría. Estar entre la tabla de goleadores es muy importante también".

Gonzalo Lencina llegó a la Crema a préstamo desde Belgrano de Córdoba y la dirigencia de Atlético buscaba una renovación ya que en el "Pirata" no se iba a quedar. Todo estaba encaminado para que el cordobés continuara en el equipo de Medrán pero la oferta económica que recibió por parte del conjunto colombiano cambió todo el panorama.

Hasta el momento, Atlético no pudo sumar incorporaciones y con la de Lencina son diez las bajas en relación al plantel que jugó el último torneo.

Los que ya no están son: Jonás Aguirre, Nicolás Aguirre, Guillermo Funes, Franco Bellocq, Franco Faría, Facundo Nadalín, Jonatan Fleita, Mateo Castellano y Juan Galetto.



REFUERZO, AL CAER



Desde la dirigencia de Atlético de Rafaela se sigue negociando en diferentes frentes en post de reforzar el plantel que comanda Ezequiel Medrán. Para los próximos días se espera contar con la primera cara nueva para la temporada 2023.

Las negociaciones vienen bien encaminadas pero aún resta la firma, por ello desde barrio Alberdi optan por tomar cierto resguardo.

El plantel de la Crema continúa con los trabajos de pretemporada y en enero llegarán los amistosos, donde estará enfrentándose con Unión de Santa Fe, Patronato de Paraná, Sportivo Belgrano de San Francisco y Danubio de Uruguay, si es que el conjunto uruguayo confirma su presencia en la ciudad para realizar parte de su puesta a punto.