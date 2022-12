Aseguraron que ocasionó pérdidas multimillonarias

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Empresarios rechazaron enfáticamente el feriado que el Gobierno dispuso para ayer, por entender que esa medida "perjudicó las ventas de los comercios, además de implicar pérdidas multimillonarias para la economía del país".

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) sostuvo que la celebración deportiva "no debe implicar la perturbación de las actividades habituales, sean estas comerciales, industriales, académicas o de otra índole".

"El establecimiento de un feriado implica pérdidas multimillonarias por el valor que la economía nacional deja de generar. Y es especialmente dañino cuando, como ocurrió en esta ocasión, se dispone de manera imprevista y poco clara en cuanto a sus alcances", se quejó la entidad empresaria.

En la noche del lunes, el Gobierno decretó feriado por la llegada al país del plantel de la Selección de fútbol, que acaba de consagrarse campeona del Mundial de Qatar 2022.

El feriado no corrió para la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP), que estuvo operativa todo el día, y los bancos, que estuvieron abiertos hasta el mediodía.

Para la CAC, este feriado "es particularmente perjudicial para el sector mercantil, debido a que tiene lugar en las vísperas de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, cuando las ventas de numerosos rubros alcanzan los mayores volúmenes del año".

Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que la medida oficial "perjudica las ventas de las pymes comerciales".

"Estamos a cuatro días de la Navidad, que es una de las fechas comerciales más importantes en el año. Un feriado en todo el país perjudica las ventas de las pymes comerciales", se quejó Alfredo González, el presidente de CAME.

La entidad aseguró que comprende las dificultades de tránsito que se generaron en el AMBA con el traslado de los jugadores de la selección de fútbol como parte de los festejos por los festejos del título mundial, pero aclaró "esa no es la realidad del resto del país".

"En el interior la dinámica fue completamente distinta. Con este feriado se generó descontento entre los comerciantes, ya que tuvo un impacto económico que las pymes no están en condiciones de afrontar", señaló González, en un comunicado.

CAME puntualizó además que "en un contexto de cinco meses consecutivos de baja de ventas minoristas, con negociaciones abiertas con el gremio mercantil para definir el segundo tramo de actualizaciones salariales por inflación, con el pago del segundo medio aguinaldo y con el bono decretado por el Gobierno, el feriado sólo complejizó la situación delicada de las pequeñas y medianas empresas".

"A su vez, las pymes que decidieron abrir deberán pagar el día de trabajo con el adicional correspondiente", añadió.

Según la entidad, "lo más lógico" hubiese sido definir el día como "no laborable", para que sea el empresario o comerciante quien defina si abría o no su establecimiento.

En la misma línea se expresó Industriales Pymes Argentinos (IPA), espacio que afirmó que el feriado "no fue propicio" para ese sector porque va a generar "problemas económicos".

"Las pymes se encuentran urgidas por producir y facturar para poder hacer frente a las erogaciones de fin de año, como el pago de aguinaldo y obligaciones impositivas, que se suman al bono que las empresas del sector están obligadas a abonar", alertó.

El presidente de entidad, Daniel Rosato, indicó que el decreto "de último momento" que dispuso el feriado "dejó a las pymes sin capacidad de organizar esquemas de trabajo y las obligó a contemplar el pago de feriados para poder hacer frente a las obligaciones de producción, lo que implica mayores costos en momentos muy complicados para la economía, en general, y para el sector, en particular".