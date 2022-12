No pudieron entrar los periodistas acreditados

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La Fundación Libertad de Expresión + Democracia exteriorizó ayer su preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de cerrar el acceso a periodistas a la Casa Rosada, lo que les impidió cumplir con sus tareas en esa jornada.

"En un hecho sin precedentes, luego de más de 39 años de democracia en la República Argentina, los periodistas acreditados en la Casa Rosada no pudieron ingresar a sus estaciones de trabajo para cubrir la información oficial, situación que obstaculiza el acceso a la información pública en un día muy significativo, donde la ciudadanía esperaba recibir a la selección nacional luego de ganar el campeonato mundial", remarcó esa organización en un comunicado.

Asimismo, destacó: "El Gobierno Nacional, al decidir por decreto la imposición de un feriado, genera un hecho comunicable en sí mismo que no recibe respuestas a interrogantes de la prensa sobre los pormenores del operativo para la recepción de los jugadores. Al decidir cerrar la sala de periodistas, la tarea de los medios y sus periodistas acreditados, generó durante todo el día dificultades para la información".

"Sin información oficial, comunicados de prensa o conferencia de prensa y con la sala de periodistas cerrada, las noticias oficiales no fueron dadas a conocer por fuente oficial y la confusión sobre el recorrido y detalles de la movilización de las fuerzas de seguridad quedó evidenciada".

Luego se indicó que "la decisión del gobierno no solo afecta la libertad de prensa de los periodistas acreditados, sino que afecta la libertad de expresión en la modalidad acceso a la información de la ciudadanía toda que se ve impedida de conocer lo que ocurre en Casa de Gobierno".

"Debe destacarse que es la primera vez que sucede una situación como la denunciada en la que se cierra la sala de periodistas pues siempre la prensa acreditada pudo ingresar a la Casa de Gobierno aun durante el levantamiento carapintada ocurrido en la Semana Santa de 1990, oportunidad en la que los acreditados se turnaban para ingresar y cumplir sus tareas", detalló.

Por último, señaló que "la Fundación dará seguimiento a este caso y continuará con su labor para que todos, y en especial los funcionarios públicos, comprendan el rol fundamental que desempeña la prensa en una sociedad democrática y para que los ciudadanos ejerzan de manera plena su derecho a acceder a la información como una herramienta de fortalecimiento de nuestro sistema institucional".



HABLO CERRUTTI

A través de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, el Gobierno argumentó que los jugadores sobrevolaron en helicóptero la Avenida 9 de Julio y la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, porque "se hizo imposible seguir por tierra".

"Los campeones del mundo están sobrevolando todo el recorrido en helicópteros porque se hizo imposible seguir por tierra ante la explosión de alegría popular. Sigamos celebrando en paz y mostrándoles nuestro amor y admiración", escribió Cerruti en su cuenta de Twitter.