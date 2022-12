Emotivas ceremonias marcaron el inicio del ministerio de Mons. Pedro Torres

La Iglesia Diocesana vivió ayer una jornada de ribetes muy especiales, tras la renuncia de Mons. Luis A. Fernández, el Papa Francisco, el pasado 11 de noviembre designó como su sucesor a Mons. Pedro Javier Torres, quien en especial ceremonia desarrollada frente a la Catedral San Rafael inició su ministerio episcopal.

Una importante presencia de obispos, sacerdotes y diáconos de la diócesis, autoridades, entre ellos el gobernador Omar Perotti, el intendente de nuestra ciudad, Luis Castellano, el intendente de Sunchales , Gonzalo Toselli, el concejal sunchalense pablo Ghiano, el intendente de Suardi, Hugo Boscarol

La actividad fue iniciada a las 19 con palabras de bienvenida ofrecidas por la comunidad diocesana, lista de oradores que fue encabezada por Mons. Luis A. Fernández quien resaltó que le daba la bienvenida a la comunidad diocesana " que hoy te recibe con alegría".

Enfatizó que es el séptimo Obispo que la Providencia ha llamado para guiar a este pueblo peregrino.

Más adelante recordó que los hijos de esta iglesia vinieron preparándose para este momento con la oración y el trabajo, pidiendo que seas su Pastor que está al servicio de los hermanos para caminar juntos.

Al finalizar se confundió en un estrecho abrazo con su sucesor.

Luego Mons. Torres fue conducido al interior del templo donde tuvo un momento de oración.



Celebración eucarística



Para dar inicio a la Celebración Eucarística, desde el Colegio San José se acercó un procesión integrada por diáconos, sacerdotes, obispos que fueron acercándose al altar.

La Misa fue iniciada presidida por Mons. Sergio Fenoy, obispo de la Archidiócesis de Santa Fe.

Prosiguiendo con la celebración fueron mostradas las letras apostólicas por la cual el Papa Francisco nombró obispo a Mons. Torres, tras su exhibición fueron leídas y posteriormente firmadas.

Fue entregado el Báculo y conducción a la sede episcopal.

Posteriormente recibió el saludo del Pueblo de Dios, expresado por el presbiterio, los diáconos permanentes de la Diócesis y algunos representantes de la Iglesia Diocesana. A través de ellos toda la comunidad lo saludó presentándole nuestra disponibilidad y obediencia.



"Bendito sea el si de María"



En su primera Homilía a sus ovejas el nuevo Pastor hizo alusión directa al Evangelio que acababa de leerse, señalando "el ángel entró a su casa. Alégrate. Llena eres de gracia. El Señor está contigo".

A continuación enfatizó " bendito sea el sí de María, que también es gracia del espíritu".

En otro pasaje remarcó " Qué bendición poder escuchar la Palabra de Dios juntos".

Más adelante manifestó "benditos sean ustedes que han venido hasta aquí para esta celebración. Saludo a todos, a los dueños de casa, a los obispos presentes, en especial a Mons. Luis por su alegría, por su fraternidad a los que vinieron de lejos, a las autoridades, a los comunicadores, gracias a los que están asociados a los dolores de Jesús que están enfermos.

"No hay que esperarme a mi, en este tiempo hay que esperarlo a Jesús", señaló en otro pasaje.Exaltó que esta celebración debe prepararnos para Navidad, ahora nos tomamos de la mano de María, como José y Juan la recibieron en su casa, recibámosla en nuestra casa y corazón.

"María es el ícono de la Iglesia Madre, me encomiendo a la Virgen del si".

Tuvo momentos de evocación a los anteriores obispos, entre ellos a Vicente Zazpe y Jorge Casaretto.

Llamó a redescubrir el Bautismo, diciendo tengo un sueño: que redescubramos juntos el bautismo.

Dijo que no he venido solo con un sueño, he venido porque he sido enviado, quiero caminar con ustedes, como hermanos.

Encomendó su misión a nuestra madre.

También al final de la ceremonia firmó su primer decreto nombrando como vicarios de la diócesis a los padres Nery Zbrun y Fernando Sepertino.



Finalizado el oficio recibió un presente de la iglesia armenia, y una placa entregada por el gobernador Perotti. Saludó a las autoridades presentes.

Luego recibió el saludo de los fieles que participaron de la Misa.