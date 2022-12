Una mala cosecha de trigo

En la provincia de Santa Fe rige en todo su territorio la emergencia agropecuaria debido a la sequía, cuyos daños son muy profundos en la campaña agrícola que está en pleno desarrollo. Los informes periódicos que realizan distintas instituciones vinculadas a la actividad rural dan cuenta de las fuertes pérdidas que se registran en distintos cultivos, como el del trigo, cuya cosecha será sustancialmente menor a la de años anteriores. La trilla de trigo ya avanzó sobre más de la mitad de la superficie implantada con el cereal y acelera los trabajos de recolección de cara a lo que será una de las peores campañas de la última década, debido a la sequía y heladas tardías durante momentos críticos de su desarrollo, de acuerdo a un artículo de agencia Télam.Precisamente, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) aplicó, en su último informe sobre estimaciones agrícolas a nivel nacional, un nuevo recorte en la estimación de producción del cereal de 300.000 toneladas hasta las 11,5 millones de toneladas, volumen que de concretarse significará una caída del 50% respecto de las 23 millones de toneladas en la campaña anterior.En este escenario de adversidad climática, la cosecha 2022/23 sería la tercera más baja desde 2015/16, según apuntaron desde la entidad bursátil, mientras que el rendimiento promedio de 23 quintales por hectárea (qq/ha) se posiciona como el peor desde 2010. Con nuevos ajustes en las proyecciones de producción en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, las cosechadoras ya avanzaron sobre el 62% de las 5,9 millones de hectáreas aptas, mientras que 900.000 hectáreas no serán trilladas por el mal estado del cultivo.Pero no todas son malas noticias en la zona núcleo. Es que más allá del "desastre productivo" ocurrido en las tres provincias antes mencionadas, Entre Ríos se destacó como una de las que tuvo el mejor rendimiento, superando inclusive los resultados de campañas anteriores. En Entre Ríos hay rindes excelentes que compensan buena parte de la caída productiva. El factor temperatura fue clave según detallaron los técnicos de la Bolsa de Cereales de la provincia litoraleña. Así, se pasó de estimar un promedio de 24 qq/ha en noviembre a 34 qq/ha en diciembre, con lo que Entre Ríos deja un extra de más de medio millón de toneladas que compensa pérdidas y mantiene la productividad nacional en 11,5 millones.Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) ratificaron su proyección de producción en 12,4 millones de toneladas, sobre un área de 6,1 millones de hectáreas, lo que marca una caída esperada en el volumen a obtener de 10 millones de toneladas. Así, la BCBA calculó un rinde promedio de 19,6 qq/ha hasta la fecha, cuando ya se recolectó el cereal sobre el 53,5% del área apta, con un volumen acumulado de 5,8 millones de toneladas. No obstante este mejor guarismo, la entidad bursátil remarcó que en gran parte del territorio cordobés los rendimientos obtenidos se ubicaron 60% en promedio por debajo de los registros de la campaña pasada, mientras que en zonas como el norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires la caída se posicionó en torno del 42%.La caída del 50% de la producción tiene su correlato en los volúmenes exportados hasta la fecha. Según la Bolsa rosarina, tomando los buques de trigo despachados entre el 1° y el 15 de diciembre y lo programado a embarcar hasta el 31 de dicho mes, se estima que se despacharán al exterior 540.000 toneladas del cereal, un 66% menos del volumen despachado en todo diciembre de 2021, cuando se embarcaron 1,6 millones.La salud de la economía argentina está condicionada en gran medida del éxito de la cosecha. Si los resultados son buenos, el ingreso de dólares por exportaciones mejora el nivel de actividad, y si son regulares o malos, genera un efecto contrario. Del clima dependemos.