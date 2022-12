Jornada especial de cierre de año en el Jardín Municipal Nº 3

El pasado lunes, el Jardín Municipal Nº 3 con sede en el barrio Monseñor Zazpe, realizó una jornada especial para cerrar el año. Fue un encuentro donde se pudo hacer un balance del año y además se agradeció a las familias por el acompañamiento y el compromiso realizado durante este 2022. Además de los directivos, estudiantes y familias, estuvieron presentes la secretaria de Educación Mariana Andereggen, y la coordinadora General de la Secretaría de Educación Guillermina Vitaloni.

En el evento, también se pudo disfrutar de la muestra de piezas de cerámica que realizaron las participantes del taller. Cabe destacar que fueron varias las propuestas desarrolladas por el Jardín durante este último tiempo. El objetivo fue sostener las actividades, y que tanto familiares como vecinos y vecinas del barrio puedan participar activamente.

Por ejemplo, el taller de huerta fue acompañado a través de actividades lúdicas por el equipo Pido Gancho. Alrededor de 30 niños y niñas entre 6 y 12 años pudieron disfrutar de estos encuentros.

Asimismo, se llevaron a cabo charlas sobre crianzas respetuosas, y los desafíos o problemáticas que fueron surgiendo durante los encuentros con las familias.

El Jardín, ocupa un lugar especial en el barrio. No sólo acompaña las trayectorias educativas de niños y niñas de 2 y 3 años, sino que también se convirtió en un espacio donde vecinos y vecinas pueden participar y formar parte de esta gran comunidad educativa.



UN LUGAR PARA TODA LA FAMILIA

La directora del Jardín, Verónica Luna, comentó: “Culminamos el 2022 con mucha mezcla de sensaciones. Es el primer año que el Jardín puede funcionar con normalidad. Muy agradecida por todos los momentos compartidos. Este cierre se pensó para compartir un momento especial con la familia, por eso se realizó una jornada de juegos y una exposición de las mamás y las chicas que acompañan el taller de cerámica y el de arte”.

A su turno, Andereggen expresó: “Otro cierre de año en este hermoso Jardín que llevamos en el corazón, un jardín que surgió por la decisión de las familias de este barrio. En el 2018 la Municipalidad retomó la obra y se pudo terminar. A mediados del 2019 se abrieron las puertas de este Jardín tan especial no solo porque llegan los niños de dos o tres años, sino que también lo hacen las familias que realizan talleres”.

Y comentó que llegadas las vacaciones la institución no cierra, sino que se realizan diferentes talleres para las mamás, los papás, los hermanitos. "Este verano tendremos la novedad de aprender a bailar y que haya ritmos, seguirán los encuentros para mantener la huerta y los juegos recreativos para chicos de todas las edades. Fue hermoso este encuentro entre las familias para dar un cierre el ciclo lectivo de los más chiquitos, pero los invitamos a seguir participando de este espacio comunitario durante todo el verano”, concluyó Andereggen.