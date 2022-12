El comercio local trabajó con normalidad

En la noche del lunes, casi a última hora, se dio a conocer el DNU a través del cual se dispuso que este martes 20 de diciembre sea feriado nacional para poder festejar el título del mundo logrado por el Seleccionado Argentino en Qatar. Si bien rápidamente el gobierno provincial decidió no adherirse y desarrollar actividades de manera normal, a diferencia del municipio local, que sólo trabajó con guardias mínimas, en el sector privado hubo un amplio rechazo. Y lo mismo aconteció con el comercio local, ya que el 100% de los negocios que se encuentran en el centro rafaelino decidieron abrir sus puertas con total normalidad. Y así lo confirmó Carolina Pérez, coordinadora de Centros Comerciales, afirmando que "en la jornada de ayer se trabajó de manera normal dentro del ámbito de Paseo del Centro". En tanto, ante la consulta de este Diario, los comerciantes manifestaron su disconformidad y que no estaban en desacuerdo con el feriado, que no tenía sentido que se lleve a cabo en otras provincias, ya que solamente los festejos se iban a desarrollar en Capital Federal. En tanto, otro dueño de un local comercial céntrico tildó la decisión del gobierno nacional de "incoherente". "Es desmedida y sin ningún tipo de argumento válido para más del 90% del país que no podrá estar físicamente acompañando ese momento", expresó el vecino. "Tampoco entiendo la decisión que tomó la Municipalidad de Rafaela, a diferencia de Santa Fe y Rosario, de no atender al público en sus dependencias", sentenció el entrevistado anónimo.

Cabe recordar que el CCIRR, a través de un comunicado que difundió en la noche del lunes, había expresado todo su apoyo a las empresas que este martes iban a trabajar con normalidad. "Estamos muy felices por el triunfo histórico de nuestra selección. Pero también estamos orgullosos de los valores que nos transmitieron durante toda la competencia: trabajo, perseverancia, esfuerzo, responsabilidad, constancia, compromiso, trabajo en equipo y gran humildad. Además, feriados anunciados a pocas horas del inicio de nuevas jornadas laborales afectan al sector privado, no solo en costos, sino también en la programación de sus entramados productivos. La realidad actual de Argentina exige que podamos compatibilizar los festejos con el trabajo programado. Por eso, más allá de lo que pudiera decretar el Gobierno Nacional, apoyamos a todas las empresas que mañana trabajarán normalmente".



REPARAR LAS VEREDAS

Mientras tanto, Pérez mostró su conformismo con las reformas que se realizaron en los canteros centrales de la Avenida Santa Fe. "Las obras están muy buenas, quedaron muy lindas, porque a partir de esta remodelación el centro de la ciudad se modernizó. Los canteros anteriores eran totalmente distintos y estas mejoras le dan una nueva cara al centro de la ciudad. De hecho, nos visitan gente de toda la región porque vamos camino a ser un centro de atracción visual, donde la gente viene y recorre los nuevos canteros y por las veredas, que es un paso próximo que se viene, nos llena de orgullo. Ojalá que lo que pasó con los canteros se replique también con las veredas, así podemos disfrutar de un centro que nos merecemos todos los rafaelinos".



LA GREMIAL EMPRESARIA

MANIFESTÓ SU OPOSICIÓN

Al igual que el CCIRR, diversas entidades emitieron comunicados rechazando el Decreto del presidente Alberto Fernández. En este sentido, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras Actividades de la Provincia de Santa Fe (FECECO) se pronunciaron en relación al feriado decretado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para el día de ayer por los festejos por la obtención de la Copa Mundial de fútbol.

Así, desde la CAC indicaron que “la entidad comprende y comparte la alegría colectiva por tan destacado logro deportivo, pero a la vez está convencida de que la celebración no debe implicar la perturbación de las actividades habituales, sean estas comerciales, industriales, académicas o de otra índole. El establecimiento de un día feriado implica pérdidas multimillonarias por el valor que la economía nacional deja de generar; y es especialmente dañino cuando, como ocurrió en esta ocasión –en la que hasta altas horas de la noche no se conocía el texto del decreto en cuestión– se dispone de manera imprevista y poco clara en cuanto a sus alcances. A la vez, el feriado del día de hoy -por ayer- es particularmente perjudicial para el sector representado por la CAC, debido a que tiene lugar en las vísperas de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, cuando las ventas de numerosos rubros alcanzan los mayores volúmenes del año. Debe destacarse también que esta imprevista decisión se produce pocos días después de otra medida igualmente inesperada como fue el bono de fin de año definido unilateralmente por el Gobierno Nacional y que los empleadores privados deberán abonar a una parte importante de sus dependientes, sumando así presión a las finanzas de las empresas, especialmente de las pymes”.

En la misma línea, desde la CAME expresaron que aunque “se comprenden las dificultades de tránsito que se generarán en el AMBA con el traslado de los jugadores de la selección como parte de los festejos del nuevo título mundial de fútbol, esa no es la realidad del resto del país”. “En un contexto de cinco meses consecutivos de baja de ventas minoristas, con negociaciones abiertas con el gremio mercantil para definir el segundo tramo de actualizaciones salariales por inflación, con el pago del segundo medio aguinaldo y con el bono decretado por el Gobierno, el feriado de mañana sólo complejiza la situación delicada de las pequeñas y medianas empresas. A su vez, las pymes que decidan abrir deberán pagar el día de trabajo con el adicional correspondiente”, ampliaron.

De igual manera, desde FISFE resaltaron que el feriado “solo trae aparejada mayor incertidumbre en los procesos productivos en marcha, en un contexto global y local de alta volatilidad” y precisaron que el deseo de la industria santafesina es celebrar este logro deportivo “trabajando fuertemente por la consolidación de un modelo de desarrollo social inclusivo; no dilapidando una hora activa en tal sentido”. En el mismo sentido, con un duro comunicado, se manifestó FECECO, destacando que el feriado contradice los valores de esfuerzo y trabajo en equipo que llevaron al seleccionado a obtener la Copa, en un contexto de “inflación desmedida, ventas en baja mes a mes, salarios cada vez más pobres [y] las pymes ahogadas entre impuestos y gastos”.