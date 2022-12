El CCIRR Joven se reunió con los ex presidentes y el Comité Ejecutivo

Tuvo lugar este martes un desayuno de trabajo del que formaron parte -entre otros- miembros del grupo Joven, ex presidentes y referentes del Comité Ejecutivo del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. Al inicio del encuentro, Rizzotto agradeció a los presentes por dedicarle parte de su tiempo a la actividad, y resaltó: “En el marco del 90 aniversario de nuestra entidad, les proponemos esta reunión entre quienes transitaron la institución, los que la transitamos ahora y los jóvenes que se están formando y que la conducirán en el futuro.”

Seguidamente, Hartmann realizó un repaso de las principales acciones desarrolladas durante el primer año de actividad del CCIRR Joven, entre las que se destacan especialmente la realización -junto a la Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE)- de la Junta Federal UIA Joven Rafaela / Esperanza, en el mes de mayo; el programa Líderes del Futuro, a través del cual se desarrollaron 6 jornadas de mentoría y capacitación; la presentación de la iniciativa SF500; y una inspiradora charla ofrecida por Marcelo Salas Martínez, titular de la tradicional cafetería.

En este marco, el joven empresario destacó que el balance realizado plantea “un montón de oportunidades, pensando en el año que viene, para desarrollar nuevos puntos y poder continuar trabajando en el marco de la entidad que nos une a todos”. “Agradecemos el espacio que nos dan, que podamos tener voz, que nos escuchen. Gracias a Mauro y Guillermina por ponerse la iniciativa al hombro”, agregó. A continuación, los ex presidentes fueron tomando la palabra, demostrando su satisfacción por la conformación de este grupo, y alentándolos a sumar nuevas perspectivas.

“La trayectoria y la experiencia serán otro input para que puedan encontrar su propia impronta. Está en ustedes tomar lo bueno y apoyarse en una institución sólida”, apuntó Rizzotto, coincidiendo con Castro, que remarcó que el primer desafío -comenzar a trabajar- ya está cumplido, y ahora resta poder darle continuidad, sosteniendo -y profundizando- la diversidad de miradas.

En la misma línea, Ciceri los invitó a “encontrar su eje” y a aportar “una mirada más fresca, más disruptiva”, que permita repensar “si las decisiones que en su momento fueron consensuadas y que fueron acertadas, hoy lo siguen siendo”. Respecto de la importancia de la gremial empresaria, Ferrero expresó: “La búsqueda de la eficiencia no es solamente puertas adentro. Tenemos que buscar estar codo a codo con los colegas. Esta tiene que ser la herramienta para la competitividad y para posicionarnos a nivel local, provincial y nacional.”

A su turno, Gaggiotti puntualizó: “La realidad del mundo y de la Argentina nos obliga a retroalimentar nuestro plan de trabajo constantemente, y los jóvenes deben participar de esta discusión” y Galiano añadió: “La legislación nos va quitando herramientas para el desarrollo. Desde las instituciones se debe trabajar para contrarrestar estos condicionamientos.”

Participaron, por el CCIRR Joven, Augusto Hartmann, Leandro Rothman, Leonardo Resconi, Celina Sasia, Mariano Pfaffen, Laura Rulfi y Sebastián Rivarosa. Los acompañaron los ex presidentes Ricardo Galiano, Juan Carlos López Curto, Oscar Parra, Germán Gaggiotti, Andrés Ferrero y Diego Castro; el ex director Federico Sepliarsky; el presidente, Mauricio Rizzotto; el vicepresidente primero, Hernán Heinzmann; el presidente de la Comisión de Comercio & Servicios, Germán Ciceri; el presidente de la Comisión de Industrias, Fernando Vaquero; el director general, Iván Acosta; los secretarios técnicos Mauro Soffietti y Guillermina Nicola; y la responsable de Comunicación Institucional, Romina Denardi.