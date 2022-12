"Falta ahora trabajar en la discriminación a la vejez"

El médico, escritor e historiador Pacho O'Donnell desde hace tiempo aborda el tema de la vejez y habla de la "sociedad viejista" en Argentina.

En una breve síntesis, dice que las propias personas viejas se limitan por adecuarse a lo que se espera de ellas. Por eso cuestiona esas ideas y prácticas, y propone mantenerse en actividad, tener vida social y hacer ejercicio.

El matutino porteño Página/12 le realizó una extensa entrevista sobre estos temas, cuya cuarta y última parte publicamos en la edición del miércoles pasado. A continuación la tercera entrega.



ENTREVISTA



Parte IV - Última



Por Sonia Santoro (*). - ¿Hay más miedo en la vejez?

-Yo creo que eso depende de cómo tengas asumida la muerte, porque si hablamos de vejez tenemos que hablar de la muerte. En la civilización occidental la muerte es algo pavoroso, lo cual no es así en otras sociedades que tienen más integrado el hecho de morir.

Creo que en la vejez se teme menos la muerte mientras más intensa y satisfactoria haya sido tu vida. O sea mientras los inevitables balances de la vejez no te den tan negativamente que te lleven a la depresión.

Una buena vejez tiene que ver con una buena vida y si tenés una buena vida no le temés a la vejez, la aceptás como algo inevitable. En realidad, la vejez es lo que le da sentido a la vida.



-¿Por qué?

-Porque este milagro extraordinario que es estar vivo de alguna manera te fuerza a justificar... vos tenés que hacer algo con esto. No podés pasar por la vida mediocremente cumpliendo con los deseos de otros, sino que tenés que ser el dueño de tu vida y darle un sentido. Y eso tiene que ver con la vejez, el momento del balance de una vida bien vivida. Una vejez tranquila, serena, activa. Fijate vos que nos dicen “la clase pasiva”.



-Hay que hacer mucho cambio en el lenguaje también.

-Claro, hay un viejismo que tiene que ver con el lenguaje: cómo se trata a los viejos de abuelos, despectivamente...



-O de forma paternalista. La última pregunta. Un viejo psicoanalista que entrevisté me decía que también hay que aprender a convivir con las pérdidas de los seres queridos.

-Claro. Llegás a la vejez haciendo muchos duelos. Uno va perdiendo muchas cosas a lo largo de la vida. La vida de alguna manera es una larga pérdida.



-¿Y cómo se aprende a hacer esos duelos?

-Un duelo es la posibilidad de pasar por esa etapa de la pérdida y tratar de que no se transforme en una depresión, para lo cual somos entrenados a lo largo de la vida. El día de la madre, por ejemplo, me acordé mucho de mi madre. Mi madre y muchos amigos que a mi edad no están más, o que están no estando. Bueno, la vida es un largo duelo.



(*) Periodista y escritora en Página/12.