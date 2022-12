Del Potro y un posible regreso para el US Open

El tenista argentino Juan Martín Del Potro, quien dejó la actividad profesional luego de disputar el ATP de Buenos Aires a principio de año, volvió a abrirle las puertas a un posible retorno en el US Open del año que viene. Luego de varios años luchando contra una lesión en su rodilla derecha, el ganador del US Open 2009 pudo volver a jugar tras casi tres temporadas inactivo en el ATP de Buenos Aires, donde cayó en dos sets contra su compatriota Federico Delbonis.

Previo a su participación en el torneo que se desarrolla todos los años en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, La Torre de Tandil anunció que iba a ser su último torneo como profesional, aunque nunca le cerró las puertas de manera definitiva a un posible retorno. Durante el US Open de este año, que ganó el español Carlos Alcaraz, el tandilense estuvo como comentarista en televisión, donde reveló que le habían ofrecido desde la organización del torneo que disputara la edición 2023 e ilusionó a todos sus fanáticos: "Yo no sé si ese fue el último partido de mi carrera, pero lo que tengo claro es que hoy busco el bienestar en mi día a día y calidad de vida", señaló.

La pesadilla para "Delpo" comenzó a fines de 2018, cuando estaba en el mejor momento de su carrera, pero una fractura en la rótula de su rodilla derecha lo hizo perderse el final de aquella temporada. Finalmente regresó para 2019, pero sufrió la misma lesión en Queen´s y, a partir de allí, nunca se pudo recuperar de manera satisfactoria.

En los últimos días volvió a ser noticia por una promesa que realizó mientras la Selección argentina disputaba el Mundial de Qatar 2022. Tras la clasificación a la final, un usuario de la red social del pajarito le consultó si jugaba el US Open del año que viene en caso de que La Scaloneta se consagrara en el país asiático y Del Potro respondió: "Dale, hago lo posible".

Tras la consagración de la Argentina, que significó el tercer Mundial de su historia, la cuenta oficial de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) citó su tweet con un sugestivo emoji y el tandilense ilusionó a todos con su respuesta: "¡Te actualizaré en unos días!".

Será cuestión de esperar para ver si Del Potro por fin pudo conseguir un tratamiento que le permita jugar al tenis al mejor nivel sin que sufra dolores en la rodilla así puede brillar en el Arthur Ashe Stadium, donde tocó el cielo con las manos en 2009 tras superar a Roger Federer en la final.