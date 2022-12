Primer saludo con los medios

Tal como estaba previsto, ayer por la mañana, el nuevo Obispo de la Diócesis, Mons. Pedro Torres, recibió, en dependencias del Sindicato de la Carne a representantes de los medios de comunicación de la ciudad.

En la oportunidad, el padre Fernando Sepertino, párroco de la iglesia San Carlos Borromeo de Sunchales, presentó el nuevo Pastor a los periodistas.

Mons. Torres agradeció la presencia y remarcó que aprovechaba ese espacio de encuentro, para que, a través de los medios de comunicación "dar un abrazo a toda la comunidad".

Refiriéndose a la tarea que realizamos, apelando a un pronunciamiento del pensador Emmanuel Mounier quien señalaba que " no hay comunión sin comunicación", resaltó que nuestra diaria tarea es noble, más si pueden sembrar comunión , anunciar la buena noticia con alegría .

Resaltó la predisposición a alentar nuestro trabajo, el que suele estar marcado por la perseverancia.

En otro pasaje hizo saber que " no suelo hablar de lo que no sé", sé rezar por ustedes y acompañarlos, enfatizando que " aquí estaremos para servir a la comunidad" .