Aprobará mañana la tercera revisión

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá mañana para aprobar la tercera revisión del acuerdo con la Argentina, que dispara el envío de 4.500 millones de DEG, lo que equivale a unos US$ 6.000 millones, destinados a engrosar las reservas del Banco Central.

A fines de noviembre, funcionarios del Ministerio de Economía viajaron a Estados Unidos para cerrar la revisión técnica del tercer trimestre y obtuvieron el visto bueno que ahora debe ser tratado por el Board.

Tras el encuentro el equipo del FMI informó que junto con las autoridades argentinas se llegó a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la tercera revisión bajo el acuerdo EFF de 30 meses de Argentina.

"El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que se espera se reúna este mes. Una vez completada la revisión, Argentina tendrá acceso a alrededor de US$ 6.000 millones (DEG 4.500 millones)", indicó el FMI a comienzo de mes.

Según indicó el organismo, "la revisión se centró en evaluar el progreso reciente en la implementación del programa y en llegar a entendimientos sobre políticas para fortalecer aún más la estabilidad macroeconómica en el marco de un contexto más desafiante".

Además, el FMI sostuvo que "se acordó que los objetivos clave del programa, en particular los relacionados con el déficit fiscal primario y las reservas internacionales netas, permanecerían sin cambios durante el resto de 2022 y 2023 para continuar anclando la formulación de políticas y la credibilidad".

"Además, se discutió sobre la necesidad de que las políticas se adapten según sea necesario en caso de que se materialicen riesgos externos e internos", precisó el texto.

El FMI destacó que las "acciones por el nuevo equipo económico están comenzando a dar sus frutos, ya que la inflación se está moderando -aunque desde niveles altos- y la balanza comercial está mejorando, en gran parte debido a una desaceleración apropiada de la demanda interna y las importaciones".

"Además, las autoridades siguen encaminadas en cumplir los objetivos del programa para fin de 2022", agregó.

En tanto, desde el Ministerio de Economía se está completando el trámite para el pago de unos U$S 2.500 millones que hoy deberá ser cancelado al organismo como parte de la renegociación del préstamo que se le otorgó en el año 2018 al por entonces presidente Mauricio Macri.