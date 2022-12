"Proceder lamentable" del Intendente

Desde la secretaría del Prensa del Partido Demócrata Progresista de nuestra ciudad, se dio a conocer una información, en la que el concejal Lisando Mársico disparó manifestando que "la decisión del Intendente de adherir al decreto nacional es un proceder lamentable".

De acuerdo al edil "en un sorpresivo comunicado el Intendente, arrastra a toda la estructura municipal a un feriado nacional, establecido por un Decreto de Necesidad y Urgencia, y al cual el Gobierno dela provincia de Santa Fe decide no adherirse. La verdad que esta incongruencia y falta de respeto hacia los rafaelinos, no tiene razón de ser".

Seguidamente, señaló que "en este contexto, y toda vez que la Selección argentina regresará al país el martes 20 de diciembre, y con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar en paz y en unión, compartiendo la alegría con nuestros jugadores y su cuerpo técnico, resulta propicio declararlo feriado nacional.

"Este es el fundamento de la decisión del gobierno de la Nación argentina, la cual se puede compartir o no, debido a que la llegada de nuestro seleccionado campeón ha generado una gran expectativa, y miles de personas se acercan a manifestarles su cariño y apoyo, pero eso ocurre en un sector determinado del país.

"Incluso la gente del interior podrá observarlo repetidas veces por los medios de comunicación, ante esto me pregunto ¿qué necesidad hay de anular el servicio de transporte público, de cerrar las dependencias municipales y dejar de prestar los servicios en nuestro Municipio?

"Al trabajar todas las reparticiones provinciales, la necesidad de los servicios municipales es fundamental, y este proceder del Departamento Ejecutivo no tiene ningún fundamento, no tiene razón de ser, ¿Con quién quieren quedar bien, me pregunto?

"El domingo festejamos este gran triunfo, nos identificamos con este equipo, nos sentimos parte de este tercer campeonato mundial de fútbol, y hoy desde nuestros hogares observaremos a través de los medios de comunicación el recorrido de nuestra Selección Nacional, pero la Municipalidad de Rafaela no abrió sus puertas, como lo hicieron los Municipios de Sunchales, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto, entre otros.

"Nuestros funcionarios municipales aparentemente en un afán desmedido de un protagonismo inútil, toman decisiones perjudiciales para la sociedad misma".

Y en último témino dijo "quiero finalizar con una frase que Esteban Bullrich, publicó en su red social: 'si declaramos asueto o feriado para recibir a la Selección, no entendimos el ejemplo que nos dieron'".