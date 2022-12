Reclamo opositor a Perotti por el cronograma electoral

Hace exactamente tres meses, el socialismo santafesino solicitó al gobernador, Omar Perotti, que convoque a los distintos espacios políticos de la Provincia a dialogar en torno a la fecha de las elecciones del 2023. Sin embargo, no hubo mayores avances al respecto y hasta el momento solo hay especulaciones de que tanto las primarias como las generales provinciales se efectuarán durante el segundo semestre del año entrante.

En este marco, 11 partidos de la oposición enviaron una nota a Perotti para exigir "precisiones sobre el cronograma electoral". "Los partidos políticos que suscribimos la presente instamos al Gobierno de la Provincia a convocar de modo urgente a representantes de las fuerzas políticas a dialogar, conocer, y prever los alcances del futuro cronograma electoral santafesino. En medio de tantas urgencias y en el marco de una gestión paralizada y sin mirada estratégica, pretendemos que al menos la salud institucional se salvaguarde", señala la misiva con un fuerte tono crítico ante la inacción del Poder Ejecutivo.

"Salir del atolladero en el que nos encontramos los santafesinos y santafesinas requiere reglas de juego claras y previsibles. El PE debe terminar con especulaciones que solo complican el funcionamiento de la democracia en estos tiempos tan complejos", agrega la nota que firman la UCR, el PS, el PRO, el PDP, la Coalición Cívica, UNIR, la Coalición Cívica, CREO, GEN, la UCEDé y Encuentro Republicano Federal.

Ya sin paciencia, el conglomerado opositor afirma que "el propio Gobernador y sus principales ministros han anunciado reiteradamente su supuesta voluntad de convocar a la oposición para definir el calendario electoral" pero "como en tantas otras ocasiones y temas, los anuncios flotan pero no se concretan".

"Es por ello que los partidos de la oposición firmantes reclamamos se convoque de manera inmediata a las fuerzas políticas para brindar claridad y una hoja de ruta transparente al proceso de transición que inexorablemente se va a abrir en nuestra provincia", concluye la nota.

Hace un mes, la ministra de Gobierno, Celia Arena, declaró a diversos medios que en diciembre se llevaría a cabo la convocatoria a los partidos para la ronda de diálogo sobre el cronograma electoral. A solo 10 días de la finalización del 2022 no hay noticias al respecto, más allá de que el decreto de confirmación del llamado a elecciones podría oficializarse recién en febrero. Por ahora, la Provincia solo puso en marcha mecanismos para comenzar con la compra de elementos para las elecciones.