Provincia no adhiere al feriado, el Municipio sí y el sector privado planteó su malestar

El Gobierno provincial anunció anoche que no adherirá al feriado nacional que dispuso la gestión nacional por los festejos de la obtención del Mundial de Qatar. El ministro Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, sostuvo que "este 20 de diciembre la actividad de todo el sector público provincial será la habitual, la norma nacional relativa al decretado rige para el sector privado".

En cambio, desde la Municipalidad de Rafaela, el subsecretario de Comunicación y Relaciones Institucionales, Luis Kujawinski, informó que el sector público de la ciudad acatará el decreto del presidente, Alberto Fernández y que por tanto no habrá atención al público. "De acuerdo a lo establecido por el Decreto Nacional para el martes 20 de diciembre, desde el Municipio se quiere informar que la administración pública local mantendrá las guardias mínimas necesarias y no tendrá atención al público en sus dependencias" fue el escueto comunicado sin mayores detalles. No hubo precisiones sobre el cobro del estacionamiento controlado, de la circulación de los minibuses del transporte urbano de pasajeros o del servicio de recolección de residuos.

La UDAI Rafaela de la ANSES, a través de su titular, Ofelia Lentore, informó que "todas las oficinas del organismo en el país permanecerán cerradas, con motivo del feriado nacional decretado por el Poder Ejecutivo de la Nación para la celebración del Mundial conquistado por la Selección argentina de fútbol". Al respecto, se detalló que se retomará la atención al público "el miércoles 21 en el horario habitual". "Cabe aclarar que aquellas personas que tenían un turno programado para el martes serán contactadas para reprogramarlo", indicó la ANSES en un comunicado.

Las sucursales bancarias que operan en Rafaela atenderán al público hasta las 12:00 aunque "los canales electrónicos, tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados".

En tanto, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe teniendo en cuenta lo dispuesto por el decreto Nro. 2833 del Gobernador de la provincia, informó a los integrantes del Poder Judicial, profesionales y a la comunidad en general, que este martes 20 de diciembre las actividades en todo el ámbito de los tribunales santafesinos se llevarán a cabo con normalidad.

Un desconcierto general y desesperación en quienes debían tomar decisiones. ¿Y entonces? Pasando en limpio, las oficinas públicas de la Provincia de Santa Fe trabajarán con normalidad, mientras que las reparticiones públicas nacionales adherirán al asueto al igual que la Municipalidad de Rafaela -no así la de Rosario, que desarrollará sus actividades como cualquier día hábil-.

El sector privado decidirá en cada caso si abre sus puertas o no. Si resuelve trabajar, deberá pagar la diferencia salarial a sus empleados. El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Alfredo González, fue uno de los primeros en pronunciarse en contra del decreto del Gobierno nacional. "Estamos a cuatro días de la Navidad, que es una de las fechas comerciales más importantes en el año. Un feriado en todo el país perjudica las ventas de las pymes comerciales", planteó.

En este sentido, el dirigente indicó que los festejos de la selección argentina afectarán a Buenos Aires y que "en el interior la dinámica es completamente distinta, por lo que con este feriado se genera descontento entre los comerciantes, ya que tiene un impacto económico que las pymes no están en condiciones de afrontar".

En el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) admitieron ayer por la tarde que tenían "decenas y decenas de consultas de asociados que buscaban certezas sobre lo que disponía el decreto -cuyo contenido se conoció tarde- y si debían modificar los planes para este martes". "Hay un malhumor enorme, y no tenemos en claro la respuesta hasta tanto no se difundan los detalles del DNU", agregaron.

Más tarde, la gremial empresaria difundió un comunicado en el que oficializó su descontento. "Estamos muy felices por el triunfo histórico de nuestra selección. Pero también estamos orgullosos de los valores que nos transmitieron durante toda la competencia: trabajo, perseverancia, esfuerzo, responsabilidad, constancia, compromiso, trabajo en equipo y gran humildad. Además, feriados anunciados a pocas horas del inicio de nuevas jornadas laborales afectan al sector privado, no solo en costos, sino también en la programación de sus entramados productivos. La realidad actual de Argentina exige que podamos compatibilizar los festejos con el trabajo programado", sostuvo.

"Por eso, más allá de lo que pudiera decretar el Gobierno Nacional, apoyamos a todas las empresas que mañana (por hoy) trabajarán normalmente" enfatizaron desde el CCIRR.

También la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) disparó con munición gruesa mediante un comunicado que tituló: "Los industriales santafesinos festejamos, trabajando". "Celebramos junto a nuestros familiares, amigos y trabajadores el enorme triunfo de nuestra selección nacional de fútbol en el Mundial de Qatar. Y no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación y oposición al dictado de un feriado nacional obligatorio, a través de un DNU", remarcó.

"Los industriales de Santa Fe celebramos junto a nuestros familiares, amigos y trabajadores el enorme triunfo de nuestra selección nacional de fútbol en el Mundial de Qatar, y expresamos el máximo reconocimiento a los jugadores, cuerpo técnico y asistentes, que, en forma silenciosa, humilde y laboriosa, fueron construyendo el camino durante todos estos años", expresó.

Fisfe afirmó que "no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación y oposición al dictado de un feriado nacional obligatorio, a través de un DNU dictado a última hora del día de hoy que sólo trae aparejada mayor incertidumbre en los procesos productivos en marcha, en un contexto global y local de alta volatilidad". "Santa Fe es la provincia que más ha aportado juego y goles, y capacidad técnica, para ser campeones del mundo, y por ello, los industriales queremos celebrarlo trabajando fuertemente por la consolidación de un modelo de desarrollo social inclusivo; no dilapidando una hora activa en tal sentido", agregó.

Con sentido común, Fisfe sostuvo que "los festejos tendrán como epicentro la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual, en su caso, las disposiciones administrativas sólo deberían haber sido tomadas en dicha jurisdicción, a los fines de asegurar el traslado de los ciudadanos que habitan la misma o ciudades aledañas; sin afectar la actividad productiva del resto del país".

Por último, consideró que "“La Scaloneta” debe ser un modelo a imitar en cada una de nuestras actividades diarias, y allí no hay feriados ni distracciones".