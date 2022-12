Detuvieron al jefe de Los Pumas de Frontera por ilícitos

El detenido se trata del subcomisario Cristian D., quien fue jefe antidrogas en la ciudad de Santa Fe y se desempeñaba en la guardia rural “Los Pumas” en Frontera (Departamento Castellanos).

El policía Cristian D., exjefe de la Brigada Departamental Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la capital provincial, fue detenido por orden del fiscal federal Walter Rodríguez acusado de haber sido el ideólogo de un anónimo que llegó a la mencionada agencia estatal y que tenía como objetivo desviar una pesquisa para favorecer a un grupo narco y afectar la credibilidad de un fiscal federal, un funcionario y un comisario de esta provincia.

Hasta el jueves pasado Cristian D. se desempeñó en el destacamento que la policía rural “Los Pumas” tiene en la localidad de Frontera y quedó acusado por encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso y atentado a la autoridad, adelantaron La Opinión Online y La Capital el fin de semana último.

De acuerdo a lo publicado por el portal santafesino zonacriticaonline.com, con la detención de Cristian D., el fiscal Rodríguez redondeó otra causa que él mismo investigó y que terminó con el arresto de un subalterno de Cristian D., el policía Carlos R., quien se encuentra en una prisión de Entre Ríos después de que en 2021 fuera procesado por el juez federal Marcelo Bailaque por encubrimiento, favorecimiento personal agravado por ser funcionario público, atentado contra la autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tenencia de drogas.



EL “DISPARADOR”

El disparador de esta historia fue un correo electrónico recibido el 10 de junio de 2021 en la Fiscalía Federal 2 de Santa Fe donde se denunció anónimamente hechos de gravedad institucional que involucraban a un integrante del Ministerio Público Fiscal de la Nación a quien señalaban como líder de una organización delictiva.

Ante la hipótesis de que la denuncia fuera un ardid para desviar otras investigaciones, el fiscal Walter Rodríguez convocó a peritos del Departamento Técnico de Narcotráfico de la Policía Federal para realizar distintas diligencias que culminaron con cuatro procedimientos: en la dependencia donde trabajaba Carlos R., en su casa y en otros dos domicilios. En esos allanamientos se secuestraron un pan y un trozo compacto de cocaína que pesaron 667 gramos.

En el avance de la investigación, el fiscal Rodríguez detectó que Cristian D. –por entonces jefe del policía Carlos R.- “abusó de su condición de titular de la Brigada Departamental Antidrogas de la AIC para impartir órdenes inconstitucionales a sus subalternos”. Entre otros actos ilícitos, fue el autor intelectual del anónimo que envió por mail Carlos R. para desviar la investigación.



“BONDADES” DE FRONTERA

SEGÚN EL DETENIDO

El Fiscal Walter Rodríguez también pidió que se indague a Cristian D. por los delitos de concusión y encubrimiento, ya que los agentes de la Policía Federal que lo detuvieron le encontraron anotaciones que dan cuenta que el subcomisario “contaba con alrededor de 50 personas físicas y/o jurídicas de las cuales recibía colaboraciones que casi siempre tenían que ver con cargas de combustibles o donación de carne por parte de personas ligadas a ciertos ilícitos”.

La hipótesis del fiscal es que Cristian D. “hacia la vista gorda” frente a ciertos delitos y los facturaba por impunidad en su rol de jefe de la Guardia Rural Los Pumas en la localidad de Frontera. Tan entusiasmado estaba Cristian D. con sus días al frente de esa repartición que le envió un mensaje de texto a su subordinado Carlos R. diciéndole: “Venite a Los Pumas, acá a Frontera, que está la papa. No sabes lo que es...millos. Los 2, campos, cereal, ganado, una mina virgen”.



ALLANAMIENTO Y

NEGATIVA DE LA UR V

El fin de semana último, también hecho público por el portal santafesino zonacriticaonline.com, por orden de la justicia federal santafesina a la Delegación Norte de Asuntos Internos (actualmente Agencia de Control Policial), se allanó el destacamento de la Guardia Rural “Los Pumas” ubicado en calle Miguel Delgado al 20 de Frontera; en el marco de la causa en la que se investiga el rol de Cristian D., ex Jefe de la Brigada Antidrogas de La Capital y hasta este jueves Jefe de Los Pumas en el Centro Norte.

Tras detener a Cristian D., los investigadores de la Policía Federal allanaron el citado destacamento donde prestaba servicios el uniformado, y allí se pudieron secuestrar más anotaciones que refuerzan la idea de la existencia de una estructura dispuesta para la recaudación ilegal.

Versiones erróneas indicaba que el allanamiento se había realizado en la Comisaría 6ª de Frontera correspondiente a la Unidad Regional V de Policía, y nada se decía sobre que el lugar correcto donde se hizo el procedimiento fue el destacamento “Frontera” de la Guardia Rural Los Pumas, en calle Miguel Delgado 20 de esa localidad.

De allí que Relaciones Policiales de la Unidad Regional V, debiera salir a despegarse y dar explicaciones en cuanto a que la Unidad Regional no tenía relación alguna con ese acto procesal: “En relación a un allanamiento efectuado en la víspera por parte de Asuntos Internos (ACP) en Frontera; se informa que la medida no fue efectuada en la Comisaría 6ª de esa localidad. Asimismo, que el agente involucrado (Cristian D.) nunca prestó servicios en la Unidad Regional V”, concluyó.

La Fiscalía Federal, a cargo de Walter Rodríguez, observó elementos surgidos en el marco de la pesquisa, para presumir que Cristian D. se valió de su último destino en Frontera para hacerse de dinero a cambio de impunidad, sobre todo en el rubro combustible y animales, bienes muy preciados en la zona. Ello surge de anotaciones que tenía Díaz en su domicilio allanado, en donde se verifican situaciones que dan cuenta de posibles hechos de corrupción que la Fiscalía tipificó como concusión.