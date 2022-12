Putin y Biden saludaron a Fernández por el triunfo de Argentina en Qatar

El presidente Alberto Fernández intercambió ayer un saludo con su par de los Estados Unidos, Joe Biden, quien lo felicitó por la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. "Felicidades, Alberto, y a todos los argentinos por la trabajada y merecida victoria de ayer. Sabes, creo que ese tipo Messi podría tener futuro", sostuvo en Twitter el mandatario norteamericano apelando a la ironía en el final de su mensaje sobre la estrella del equipo albiceleste.

A ese mensaje, Fernández respondió: "¡Muchas gracias @POTUS (President Of The United States)! He vivido este triunfo con infinita felicidad como todo el pueblo argentino. Las felicitaciones son todas para nuestra Selección y para Messi. Estamos en lo más alto".

El mandatario argentino ya había recibido saludos de parte de otros pares de todo el mundo por el tercer título mundial del combinado nacional. En efecto, la consagración argentina en el Mundial de Qatar fue celebrada en redes sociales y en mensajes directos al Gobierno nacional por personalidades políticas de distintas partes del mundo como el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva; el mandatario ruso, Vladimir Putin, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

La lista sigue, entre otros, con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el de México, Andrés López Obrador; el de Ecuador, Guillermo Lasso; el de Francia, Emmanuel Macron; el de España, Pedro Sánchez; de Chile, Gabriel Boric, y de Cuba, Miguel Díaz- Canel. Los expresidentes de Bolivia Evo Morales, de Ecuador Rafael Correa y de Brasil Dilma Roussef se expresaron en el mismo sentido por redes sociales.

La noticia fue dada a conocer por el vocero de Putin, Dmitry Peskov. "Vladimir Putin acaba de hablar por teléfono con el presidente argentino, Alberto Fernández, y lo felicitó calurosamente por la victoria de Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA", indicó el vocero.

Fuentes del gobierno argentino revelaron que Fernández recibió comunicaciones similares de Georgieva y de Sánchez, entre otros líderes mundiales. "Lula" Da Silva envió por Twitter sus "felicitaciones" tanto a Messi, como a Di María y la Selección albiceleste, además a su amigo y par Alberto Fernández.

"Feliz con la victoria de los vecinos argentinos. Gran partido de Messi, que se lo merecía mucho, y de Di María. Felicitaciones jugadores, cuerpo técnico de Argentina y mi amigo @alferdez", expresó el futuro ex presidente brasileño en su cuenta.