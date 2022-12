El Gobierno espera por las cifras de la desocupación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles los datos del desempleo correspondientes al tercer trimestre del año que se ubicaría en torno del 7%, según estimaciones privadas. Los datos se esperan con expectativa en el equipo económico del Gobierno porque de mostrar alguna mejora, acompañaría los números de la inflación que se conocieron la semana pasada que marcaron una fuerte baja hasta el 4,9%.

"La dinámica de la actividad continuó siendo positiva durante dicho período y marcó un crecimiento promedio del 5,7% interanual, por lo que esperamos que la tasa de ocupación se mantenga en niveles elevados: 43,5%, con un incremento de 0,6 puntos interanuales", señaló en un informe la consultora LCG.

El reporte advierte que "en un contexto de caída de ingresos reales, es de esperar que como mínimo, la participación en el mercado de trabajo no se reduzca, por lo que la tasa de desempleo no presentaría grandes variaciones".

"Así, proyectamos que esta se mantenga en torno al 7% para el tercer trimestre de 2022", indicó LCG.

Según el Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI), que depende de la Secretaría de Industria y Producción, "el empleo total registrado acumula 20 meses consecutivos de crecimiento intermensual y mantiene el mayor ritmo de generación de trabajo desde al menos 2012".

"En agosto de este año, se registraron más de 728.000 trabajadores y trabajadoras registrados adicionales respecto de diciembre de 2019 (+6%), según el registro del sistema de seguridad social (SIPA)", sostuvo el reporte oficial.

El trabajo afirmó que "está dinámica también estuvo presente en el empleo asalariado registrado del sector privado: con tasas de crecimiento intermensual promedio en lo que va del año similares a las de 2011, y con un ritmo de generación del empleo que no se registraba desde 2010-2011".

Además, aseguró que "la recuperación del empleo formal en las empresas es generalizada, con 10 de 14 sectores productivos creando puestos de trabajo formales respecto a un año atrás".

"Particularmente -planteó- en agosto se registraron 30.800 nuevas personas trabajadoras respecto a julio (+0,2% sin estacionalidad) de los cuales 6.500 corresponden a trabajadores/as asalariadas registradas en las empresas privadas".

En agosto, los sectores más dinámicos fueron: hoteles y restaurantes (21.700 nuevos trabajadores formales respecto a agosto de 2021), la construcción (14.400), minería y petróleo (7.300) y el comercio (6.200 empleados).

"Los servicios basados en el conocimiento acumularon hasta julio 26 meses ininterrumpidos en alza, y superaron los 300.000 puestos formales por primera vez en la historia", remarcó el CEP.

En agosto, el sector no presentó variaciones frente al mes previo, aunque se expandió en 17.330 puestos respecto a agosto del 2021 (+6,1%). En comparación con diciembre de 2019, el sector presenta 44.425 puestos formales más (+17,2%).