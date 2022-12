Violó la perimetral y la agredió sexualmente: preso

Un hombre que es investigado como autor de delitos cometidos en un contexto de violencia de género en contra de su expareja en Sunchales, quedó en prisión preventiva sin plazos.

La medida cautelar fue impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, a raíz de un pedido formulado por la fiscal Gabriela Lema en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.

La fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) manifestó que “al evaluar los riesgos procesales, el magistrado consideró que el imputado ya había desobedecido una orden judicial que le prohibía acercarse a su expareja”.



LOS HECHOS

La representante del MPA relató que “el domingo 4 de diciembre pasado a las 10:00, el imputado fue hasta la casa en la que viven su expareja y tres hijas menores de edad que tienen en común e ingresó de forma violenta”.

Lema señaló que “el hombre investigado cerró la puerta con llave y le dijo a la víctima que no la iba a dejar salir de la vivienda”, y añadió que “luego llevó a las niñas al patio delantero del inmueble, volvió a entrar e intentó abusar sexualmente de su expareja”. En tal sentido, indicó que “si bien no logró vulnerar su integridad sexual, le provocó heridas y la mantuvo privada de su libertad por dos horas”.

La fiscal precisó que “en un momento, el imputado salió al patio para ver a sus hijas y la víctima logró tomar el teléfono y pedirle auxilio a un amigo. Cuando esta persona llegó, el investigado le impidió ingresar al domicilio y volvió a agredir físicamente a su expareja”.

Por otro lado, aseguró que “en una ocasión anterior, el hombre que quedó en prisión preventiva entró a la casa de la víctima tras haber sido notificado fehacientemente de que por mandato judicial tenía prohibido acercarse al lugar por 90 días”.

En la audiencia, Lema afirmó que “los hechos ilícitos cometidos por el imputado no fueron producto de una situación aislada, sino el resultado de un sometimiento constante hacia la víctima que menoscaba su dignidad de mujer”.



CALIFICACIÓN

PENAL

Al hombre de iniciales LJR se le endilgó la autoría de privación ilegítima de la libertad agravada (por la utilización de violencia), de una tentativa de abuso sexual con acceso carnal y de lesiones leves dolosas.