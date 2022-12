Ultimo acampe del año frente a Tribunales exigiendo Justicia

A partir de las 8.00 de la mañana de ayer, hasta hoy martes a las 19.00, se está llevando adelante en calle Sarmiento 195, frente a los tribunales de la ciudad de Rafaela, el último acampe del año organizado por la Agrupación Verdad y Justicia Rafaela, ONG que brega contra las falsas denuncias y la mal utilizada ideología de género, y que forma parte de un colectivo mucho más amplio, con presencia provincial y nacional.

Bajo la consigna: “Que se respete la Constitución, los derechos del hombre de ser defendido; y no a la justicia ideologizada”, vuelven a repetir la protesta que ya llevaron a cabo en diferentes ocasiones durante todo 2022, sosteniendo asimismo el reclamo puntual por una presunta víctima de esta anomalía: "Emanuel es inocente. Justicia".



EL RECLAMO

En la mañana de la víspera, a las 11.00, se hizo lectura de un petitorio de Justicia, redactado por este espacio.

El mismo fue leído por Alicia Riberi -integrante del espacio Verdad y Justicia Rafaela, y presuntamente víctima de una falsa denuncia en su seno familiar- durante el acto, bajo el título «Justicia con perspectiva de género y no ideología de género o slogan de género» explicitando que sus palabras van dirigidas a los «jueces, fiscales y a todo el resto de la comunidad judicial», dice lo que reproducimos a continuación.



EL TEXTO

“Somos miembros de Verdad y Justicia de Rafaela y es nuestro deseo hacerles saber que:

"* No buscan la Verdad.

“* Dicen que la mujer no miente y les preguntamos por qué tantas esposas, madres, hermanas, e hijas no son escuchadas, ni habiendo sido acusadas se las llama a declarar ¿Somos mujeres de segunda? ¿Nosotras sí somos mentirosas?

“* ¿Por qué se considera víctima a alguien que denuncia con un simple relato?

“* ¿Por qué se utiliza la Cámara Gesell en mayores de 16 años que no son discapacitadas y tienen una vida social, agreden en redes [sociales], son militantes feministas y trabajan?

“* ¿Por qué no se tienen en cuenta los informes contundentes de Peritos Forenses con alta capacitación en Cámara Gesell, escritores de libros, dan cursos sobre el tema, hacen informes para el CONICET?

“* ¿Por qué sólo se tiene en cuenta el informe de los psicólogos del MPA?

“* ¿Por qué no interviene un equipo interdisciplinario del CONICET y se realizan cámaras Gesell imparciales?

“* ¿Por qué los jueces solo escuchan al fiscal e ignoran las pruebas de la defensa?

“* ¿Por qué hablan de revictimizar a alguien que no se comprobó que sea víctima?

“* ¿Por qué cobran subsidios por denuncias de género y no a madres que les han matado hijos grandes, pequeños. Es que no son delitos o buscan que prosperen denuncias para meter más hombres presos?

“* Realmente es lamentable lo que sucede con esta justicia injusta. Ojalá Dios les haga recordar en estas fiestas a tantos detenidos injustamente y condenados otros. El Niño que llega en Navidad, trae mucho amor y pondrá cada cosa en su lugar. Piensen en tantos padres, esposas, madres e hijos que derramarán lágrimas por no poder estar juntos, y gran parte de esa responsabilidad es de ustedes. Pero en la vida siempre se termina recibiendo lo que se da. Si dan amor reciben amor, si imparten justicia reciben justicia, si imparten injusticia serán en algún momento víctimas de una injusticia y tarde recordarán todo el daño que han hecho”.