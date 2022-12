Atlético Femenino cerró su primera temporada en AFA

Atlético de Rafaela femenino cerró su primera participación en el torneo de la Primera C de AFA. El 22 de febrero del corriente año, el Consejo Directivo de la Crema anunciaba una de las noticias de la temporada en el ámbito futbolístico. Luego de ser multi-campeón en el ámbito de la Liga Rafaelina de Fútbol, el primer equipo femenino iba a participar en la Primera "C" de la Asociación del Fútbol Argentino. De esta manera, el plantel de Juan Wabeke quedó en la historia del fútbol rafaelino.

La temporada de la categoría se cerró el pasado fin de semana con los dos ascensos definidos de manera anticipada (San Luis FC y Talleres de Córdoba), pero sin dudas fue un largo año que comenzó con la fase clasificatoria, donde las chicas "Celestes" lograron ingresar a la Fase Ascenso.

En la primera etapa enfrentaron a Tigre, Country Canning, Talleres de Córdoba, Quilmes, Villas Unidas, Midland, Arsenal y Sportivo Barracas, finalizando en el segundo lugar detrás de las cordobesas.

Ya en la Fase Ascenso, y con varias bajas por lesiones, el poderío de Talleres y San Luis hizo la diferencia sobre el resto, aunque nuestro equipo logró estar en la parte de arriba de la tabla de posiciones y siendo competitivo con todos sus rivales.

Vale recordar que paralelamente siguió la participación en el ámbito liguista, logrando ser campeón Absoluto en Primera, Reserva y Sub 13. Gran año para el Femenino, que ya descansa pensando en el 2023.