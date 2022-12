La Crema sigue con la limpieza del plantel

Atlético de Rafaela sigue adelante con la pretemporada para la campaña 2023 en la Primera Nacional, preparación que inició el pasado 1 de diciembre, y por el momento lo hace sin caras nuevas.

Ayer, en el regreso a los trabajos tras el fin de semana libre, la novedad estuvo en una nueva baja que suma el cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán. Se trata de Mateo Castellano, quien no continuará en la institución.

Al rafaelino de 26 años se le terminaba su vínculo a fin de mes y no se le renovará su contrato.

“Mateo Castellano no seguirá en la institución para la próxima temporada, por lo que ya no forma parte de los entrenamientos. Le deseamos lo mejor en la continuidad de su carrera”, expresó el comunicado de prensa emitido por la Crema.

Con la salida de Castellano ya son nueve las bajas en relación al plantel que terminó jugando el último torneo. Los que ya no están son Juan Galetto (arregló en Chaco For Ever), Jonatan Fleita, Facundo Nadalín, Franco Faría, Franco Bellocq (arregló en Alvarado de Mar del Plata), Nicolás Aguirre, Guillermo Funes y Jonás Aguirre.



REFUERZOS, SE BUSCAN

En lo que respecta a incorporaciones, la directiva albiceleste lleva adelante múltiples negociaciones para sumar refuerzos que jerarquicen el plantel.

Entre ocho y nueve caras nuevas llegarían por barrio Alberdi y se busca en todas las líneas, recordando que la principal intención de la dirigencia es no repetir el error de la temporada pasada en traer una gran cantidad de refuerzos.

En las próximas horas se estarían anunciando las primeras incorporaciones.