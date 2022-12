Dibu Martínez habló de su continuidad en el Aston Villa

No caben dudas de que Emiliano “Dibu” Martínez fue uno de los grandes pilares para que la selección argentina consiga su tercer título mundial en Qatar. El “uno” fue distinguido como el mejor arquero de la Copa del Mundo y, tras la consagración, se tomó unos minutos para hablar sobre su futuro en el Aston Villa de Inglaterra, club en el que milita actualmente.

En concreto, el “Dibu” se encargó de llevarle tranquilidad a los fanáticos del club de Birmingham al mencionar que se siente cómodo en la institución y que sus intenciones son “seguir” allí.

De hecho, previo a la Copa del Mundo, el golero ya había firmado un nuevo contrato con su club hasta el enero del año 2027. “Aston Villa es la institución que me ayudó a ser el arquero número uno. Juego todos los partidos de la Liga (Premier League). Me encanta todo de la entidad, especialmente sus fanáticos”, indicó al canal Sky Sports.

“Cuando fiché obviamente tenía grandes ambiciones de estar en Europa y ser la mejor versión de mí mismo. El club me abrió una muy buena puerta”, mencionó el futbolista de 30 años que llegó al Aston Villa en el 2020. “Quiero agradecerle al club por desarrollarme como un buen arquero. Creo que en realidad puedo mejorar mucho más acá y quiero comprometer mi futuro. Me siento como en casa”, agregó.

“Dibu” fue uno de los mejores jugadores argentinos en Qatar, con situaciones claves en las distintas etapas del Mundial. El “uno” advirtió que se siente en “deuda” con los hinchas del club inglés porque lo “apoyan siempre”. “Veo niños con mi camiseta en la multitud, escucho gente que corea mi nombre. Me dan ganas de quedarme en Aston Villa y lucharé por clasificar a algún torneo de Europa”, finalizó el arquero.