Russo vuelve al Canalla

El experimentado Miguel Ángel Russo fue presentado ayer como nuevo entrenador de Rosario Central, y admitió que tiene "mucho para perder", aunque solo piensa "en ganar". Llega para reemplazar a Carlos Tevez.

"Estoy en el lugar que quiero, que es Central, así que estoy contento y feliz por eso. Será que me gustan los quilombos o que nací para esto", aseveró el director técnico, quien inicia su quinto ciclo en el conjunto rosarino.

Además, sostuvo en rueda de prensa que "sé que tengo cosas que perder, pero siempre pienso en ganar. Todas las veces que estuve en el club siempre fueron situaciones difíciles, pero soy técnico y me gusta lo que hago. Será la ciudad, mi esposa Mónica, mis hijos Lautaro y Nacho, y que no quería irme ahora del país".

Russo, de 66 años, ya estuvo al mando de Rosario Central en entre 1996 y 98, luego en 2002-04; 2008-09 y 2012-14, cuando logró el ascenso de la B Nacional a primera.