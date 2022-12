Se intensifica la campaña en Rafaela

La Dirección Regional de Salud de nuestra ciudad dio a conocer este lunes su habitual reporte de vacunación contra el coronavirus correspondiente a la última semana, donde el operativo continúa avanzando, tanto en Rafaela como en la zona, ante el aumento importante de casos que se vienen registrando durante las últimas semanas. ¿Continuarán aumentando los contagios en estos días luego de los multitudinarios festejos que se realizaron en la ciudad y en el país por la obtención de la Copa del Mundo por parte del seleccionado nacional? Por lo pronto, habrá que esperar. Mientras tanto, de acuerdo al informe, en los últimos 7 días se aplicaron en la región, que abarca los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, otras 3.542 dosis para un total de 814.324 desde el inicio del plan, en diciembre del 2020. De ese acumulado, 314.776 se colocaron en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré", 80.890 en el Hospital "Amílcar Gorosito" de Sunchales y 48.700 en el Hospital "Don Julio César Villanueva" de la ciudad de San Cristóbal.

En este sentido, el dato positivo es que durante los últimos días se aplicaron otras 1.394 dosis en Rafaela, una cifra más que importante en relación a semanas anteriores, entre ellos 12 personas se aplicaron la primera dosis, 15 se colocaron la segunda dosis y 1.367 se aplicaron la tercera dosis o refuerzo. Y en relación a las vacunas aplicadas en Rafaela, 112.040 ciudadanos cuentan con una sola dosis, 104.570 con dos vacunas y 105.493 han recibido la dosis adicional o refuerzo.

Según datos oficiales del INDEC, las proyecciones del último censo, en 2010, estiman una población de 109.790 habitantes en nuestra ciudad. Por lo tanto, podemos decir que el 95,25% de la población rafaelina cuenta con esquemas completos. Además, podemos mencionar que los menores vacunados entre 3 y 11 años que se les colocó la primera dosis en nuestro medio son un total 17.106 niños, los cuales representan un 89,10% de los menores adscritos a la red de salud pública de Rafaela ya que en la misma figuran 19.198 niños de 3 y 11 años referenciados a los diferentes establecimientos públicos.

Con respecto a la situación actual en Rafaela, Luciana Díaz, directora del vacunatorio local, expresó que "están viniendo los mayores de 18 años para la quinta dosis. Hasta hace unos días, los mayores de 50 años se tienen que poner la quinta dosis, pero a partir de los últimos días los mayores de 18 años también tienen que tener la quinta dosis. Todas aquellas personas que tienen un problema de salud crónico tienen que acercarse para colocarse esta quinta dosis, al igual que los niños que no han recibido los refuerzos a partir de los 3 años, ya que deben tener un refuerzo, al igual que los chicos mayores de 12 años, porque se han vacunado y muchos se han olvidado de los refuerzos. Así que recomendamos que vengan, que pregunten, y para los niños de 6 meses a 3 años, que antes no se habían vacunado, contamos con la vacuna Moderna Pediátrica, que es la que colocamos los días miércoles en el hospital, donde se centralizó toda la vacuna covid, desde las 6 de la mañana hasta las 13 horas, de lunes a viernes y sin turno previo. Estamos en un lugar fresco, ventilado, y estamos nuevamente cuidándonos con el barbijo. La capacidad de trabajo que tenemos es de 350 dosis, que es las que estamos aplicando. La gente viene mucho por la mañana, por el horario y porque no hace tanto calor. A partir de la hora 6 el flujo es constante, mientras que por la tarde seguimos recorriendo los hogares geriátricos y realizando ese operativo".



RECOMENDACIONES

Debido al aumento de casos de Covid-19 en la provincia, en el país y en el mundo, se aconseja la vacunación, por lo que el gobierno provincial profundiza los operativos. Ante un caso de Covid-19, corresponde aislamiento por 5 días y el alta tras 24 horas sin síntomas. Tras esto, deberán mantenerse las medidas de cuidado los 10 días posteriores al alta: usar barbijo, evitar grandes aglomeraciones de personas y ventilar los ambientes. Los contactos estrechos sin síntomas, no requieren aislamiento. Asimismo, se recomienda incrementar las medidas de cuidado (uso de barbijo, ventilación de ambientes, lavado de mano, no compartir utensilios, mate, etcétera).