Perotti presentó un programa para fortalecer la cadena cárnica santafesina en Europa

El gobernador Omar Perotti encabezó este lunes la reunión de encuentro con representantes de la Unión Europea (UE), donde se lanzó el programa de cooperación denominado “Fortalecimiento de la cadena de valor cárnica de Santa Fe en el mercado europeo”, siendo Santa Fe la única provincia seleccionada junto a otros dos proyectos de la Nación.

El objetivo es fortalecer las políticas públicas en materia de sostenibilidad en el sector cárnico, a través de la implementación de sistemas de trazabilidad y certificación, como también incentivos innovadores para productores agropecuarios.

En la reunión realizada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, se presentó el programa, las medidas en discusión en la UE y los estándares de la producción ganadera en la provincia de Santa Fe. Se estima el presupuesto total del proyecto en 100 mil euros. El gobernador destacó “la posibilidad de presentar cómo trabajamos y cómo queremos seguir trabajando y cómo sumar lo que podamos incorporar; y aprender del desarrollo que el programa Al-Invest pueda estar mostrándonos en territorio”.

Además, remarcó la importancia de que “se lleven el conocimiento pleno del territorio, por eso somos muy agradecidos del recorrido que hayan hecho por nuestra provincia. Que ustedes mismos hayan podido comprobar en terreno para que podamos estar hablando de lo que consideramos es un paso importante en muchos de nuestros actores en territorio, en la línea de la sustentabilidad y seguramente también qué sugerencias para poder mejorar”, amplió Perotti.

El gobernador recordó que la provincia tiene un perfil exportador, y cerca del 24% del total de las exportaciones de la Argentina salen de Santa Fe: “Los actores tienen pleno conocimiento de los mercados y de las exigencias, sabemos que a veces hay momentos donde se discute si la norma tal ya empieza a regir, si la Argentina la va o no tomar, si la tiene y si estos son los tiempos. Lo que tenemos muy claro es que hay consumidores y esos consumidores no se rigen por los tiempos de las normas, sino por lo que consideran e incorporan en sus hábitos, ahí es donde nosotros tenemos que estar ganando tiempo más allá de esa discusión”.

En ese sentido, Perotti dijo que “muchas de nuestras empresas han tenido que certificar ciertas normas para poder ser proveedores de tal industria automotriz y no lo exige nadie, le exige la industria automotriz para poder comprarle o sino no le compra. Si el consumidor está demandando cierta forma de producción tenemos que tener la inteligencia y la capacidad, y por eso el compromiso presente de saber que estamos preparados y lo podemos hacer”.

Por último, el mandatario sostuvo que “queremos que todos se lleven una visión de la forma en la que se produce, de la sustentabilidad que tiene y puede alcanzar cualquiera de nuestras formas de producción con la sustentabilidad que el consumidor más exigente del mundo pueda estar requiriendo. Abrimos una instancia de trabajo necesaria para nosotros en todas las adecuaciones, incorporaciones y sugerencias y también pedirles a ustedes que sean los comunicadores de lo que han visto, de cómo se producen en nuestra provincia”, concluyó Perotti.



PARTICIPACIÓN Y ARTICULACIÓN

Por su parte, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, destacó que “durante mucho tiempo las áreas de Producción y Ambiente estuvieron desencontradas, lo cual, por las características de nuestra provincia, resulta inviable. En ese sentido, venimos trabajando con el ministro (de Producción, Daniel) Costamagna tal cual nos solicitó el gobernador Perotti, y logramos tener una ley de Acción Climática a través de la Legislatura. La crisis climática nos atraviesa a todos, por lo cual creemos que debemos reflexionar sobre la manera en que producimos y consumimos. No queremos impedir nada, sino trabajar, como lo hacemos desde el inicio de la gestión, junto con los sectores productivos”.

A su turno, Costamagna, expresó: "Esta es una provincia que tiene un entramado institucional de altísima participación y articulación en cuanto a su gente y gran parte de lo que es hoy la provincia de Santa Fe tiene que ver y se sustenta y en esta forma de trabajar". "Quienes están hoy presentes representan a todos los eslabones de la cadena -prosiguió Costamagna-, no solo desde lo productivo, sino también desde las cuestiones tecnológicas y en todos los mecanismos comerciales que posibilitan que esta provincia esté liderando las exportaciones de carnes del país".

En ese sentido, el funcionario agregó que "las principales empresas del cuero están en nuestra provincia, como así también más de 26.000 productores que hacen de esta provincia una máquina de producir alimentos desde las carnes y los lácteos, y las exportaciones, donde se incorporan rubros como la agroindustria y la maquinaria agrícola".

Finalmente, el titular de la cartera de la Producción remarcó que "nosotros concebimos estas políticas desde el territorio, desde el frigorífico, los campos, al lado de cada uno de los empresarios, de los productores, que son los que hacen posible estos sistemas productivos. Estar a la altura de esto, en el acompañamiento productivo, medioambiental, comercial, es un desafío diario. Ese es el desafío".

En tanto, la secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional, Julieta De San Félix, indicó que “esto tiene que ver con un programa de cooperación en el que la provincia está trabajando desde el mes de junio pasado. Es muy importante porque fuimos la única provincia seleccionada por Al-Invest Verde en una cadena crítica para las exportaciones de la Argentina a la Unión Europea como lo es la bovina. Este proyecto parte de algunas certezas: la primera tiene que ver con que se están produciendo cambios estructurales en el comercio internacional desde hace décadas que han incidido en las relaciones entre la Argentina y Santa Fe, particularmente, con la UE, creando un vínculo de cooperación política y técnica privilegiado, pero que ha quedado rezagado en materia comercial; la segunda está relacionada con el factor ambiental que es un punto muy importante en materia de competitividad; y la tercera, radica en que la Argentina y la UE tienen una alianza estratégica que se da en un mundo que demanda cada vez más alimentos, donde nuestro país y nuestra provincia deben cumplir un rol concreto”.



SEMANA PRODUCTIVA

El encargado de Negocios de la Unión Europea, Enrico Prezio, en cuanto a la estrategia sobre estos temas por parte de la UE, compartió los conceptos de “la ministra de Ambiente sobre el hecho de que no vemos en Europa el crecimiento económico y el cuidado ambiental como elementos que están en contradicción sino como elementos que son compatibles”. La especialista Graciela Froehlich, de la Universidad de Brasilia, compartió resultados de su investigación en torno a los sistemas de trazabilidad socioambiental de la carne vacuna en Brasil y agradeció, entre otros, al gobierno de la provincia por la invitación a participar de esta misión, así como a las “personas que nos recibieron en sus empresas” al cabo “de una semana muy productiva durante la cual conocimos un poco sobre la producción de carne y cueros santafesinos”. Por la Fundación Vida Silvestre, Manuel Jaramillo se refirió a la importancia de la ganadería sustentable, la protección de los recursos naturales en general, y en promover el acceso a derechos de las poblaciones y que estos no sean vulnerados a partir de las actividades productivas. Asimismo, destacó que en el proceso iniciado “la provincia no solo abrió la puerta, sino que lideró y aceptó trabajar en esta línea, integrando la información de organismos nacionales, se pudo ir a terreno y hay varios pasos adelantados. Ojalá esta experiencia se pueda potenciar en escala, que trascienda a Santa Fe y se extienda a otras provincias”.



VOCES DE CARSFE E INTA

El representante del INTA, Alejandro Longo, planteó “desafíos para llevar adelante y tienen que ver con el proceso de trazabilidad y los protocolos que sirvan para que, básicamente, los productores puedan adherir a esos procesos de trazabilidad y que después sirvan para que las certificadoras den fe de lo que pasa. Desde el lado institucional vemos muy importante el trabajar tranqueras adentro con los productores para construir estos protocolos que permitan adaptarse a lo que el programa requiera y que posiciona a la provincia de Santa Fe y la Argentina dar fe de lo que hacemos en nuestras producciones y participar en otros mercados”. En sintonía, Joaquín Avilé Crespo, desde Carsfe, valoró la iniciativa: “Sabemos que los productores debemos producir en consonancia con el ambiente pese a que se viene haciendo hace bastante y que debemos seguir por esa vía” y en cuanto a las mencionadas trazabilidad, certificaciones e incentivos económicos aludidos dijo que “si esto no tiene” los últimos “para la producción primaria es difícil que nos podamos meter en eso y que a su vez tenemos que pagar una certificación”.



EL PROYECTO SANTAFESINO

El proyecto de Santa Fe se desplegará en 3 fases: la primera es una consultoría financiada por IILA y que comenzó el pasado 12 de diciembre y finaliza este lunes 19. La brasileña Graciela Froehlich, experta en ganadería sostenible, realiza una misión técnica en la provincia, con capacitaciones en experiencias de trazabilidad ambiental en el sector cárnico, trabajo con los equipos técnicos provinciales y promoción del diálogo con actores del sector público y privado santafesino. La experta y los especialistas de Invest recorrieron Santa Fe, Calchaquí, Reconquista, Las Toscas, Vera, Las Gamas y Villa Gobernador Gálvez, entre otros lugares. Asimismo, se reunieron con la ministra de Ambiente y equipos de producción y ambiente, productores, productores de cría extensiva, productores intensivos, curtiembres, planteos ganaderos silvopastoriles, frigoríficos, sedes del INTA, y con el equipo técnico interdisciplinario de los Bajos Submeridionales y técnicos de la provincia. La segunda fase se desarrollará entre enero y febrero de 2023, en la cual la Fiiapp financiará una consultoría para que desarrolle una propuesta de software para el sistema de trazabilidad del sector cárnico y estudio de esquema de incentivos para distintas líneas productivas. En ese período se elaborará un sistema de un manual de procedimientos de estrategias productivas sostenibles en la ganadería bovina santafesina; y el diseño de un sistema de incentivos para profundizar prácticas sostenibles a través de un software que permita acreditar dichos requerimientos. Finalmente, entre febrero y marzo próximos se llevará adelante la tercera fase que consistirá en una misión de diálogo y sensibilización sobre la producción sostenible santafesina en Bruselas (Bélgica).