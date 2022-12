Como última actividad del año, el Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi" invita a participar del encuentro "Meditación navideña" a cargo de Ariel Marquez (Docente de Yoga en Sammasatti y en Talleres Barriales Municipales).

Será mañana, miércoles 21 de diciembre a las 20:30, en la sala I del MMAUP, en coincidencia con el solsticio de verano, momento en que el sol alcanza su punto más alto con respecto al ecuador terrestre.

Esta propuesta forma parte del programa OM ART OM: Ciclo de Meditaciones en el Museo, que el Museo realiza desde 2016 para proporcionar un espacio de conexión y diálogo entre el arte y esta práctica espiritual personal.

Podrán participar todos aquellos interesados en compartir una experiencia de meditación y no es necesario contar con conocimientos previos. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa. En caso de mal tiempo, no se suspende.

Los participantes deberán llevar sus elementos personales para meditar (colchoneta, manta, almohadón) de acuerdo a sus preferencias.