Acampe en Tribunales por falsas denuncias

En la jornada de hoy desde las 8.00 hasta mañana martes a las 19.00, se estará llevando adelante en calle Sarmiento 195, sitio donde se encuentran los tribunales de la ciudad de Rafaela, el último acampe del año organizado por la Agrupación Verdad y Justicia Rafaela, ONG que brega contra las falsas denuncias y la mal utilizada ideología de género.Bajo la consigna: “Que se respete la Constitución, los derechos del hombre de ser defendido; y no a la justicia ideologizada”, volverán a repetir la protesta que ya llevaron a cabo en diferentes ocasiones durante 2022.Haciendo un resumen de sus demandas, Verdad y Justicia sostiene que, “Están arruinando familias enteras por no buscar la verdad real. En estas Fiestas queremos seguir pidiendo más que nunca por una justicia independiente; justicia por cada varón inocente privado de su libertad; e igualdad ante la Ley que hoy lamentablemente no existe. Digamos basta a tanto atropello a inocentes”, concluye la convocatoria pública a participar de este reclamo, que se hace extensiva a la sociedad toda.