Proteger a la naturaleza

Ministros de casi 200 gobiernos debaten contrarreloj, en Montreal, los términos de un acuerdo para proteger la naturaleza con un plan de acción que contiene 23 objetivos. El documento que se discute bajo el paraguas de la ONU refleja el consenso para la protección del 30 por ciento de la tierra y las zonas costeras y marinas para 2030, un objetivo conocido informalmente como 30 por 30. El objetivo se considera un hito en la conservación de la naturaleza.En este contexto, el Banco Mundial aseguró que los megadesafíos que asedian al mundo de hoy, desde el Covid-19 hasta el cambio climático, han hecho evidente la interdependencia entre las personas, el planeta y la economía. No es posible ignorar estas interrelaciones mientras intentamos trazar el rumbo para reactivar el crecimiento mundial y lograr un desarrollo verde, resiliente e inclusivo.La naturaleza, o la biodiversidad y los servicios proporcionados por ecosistemas saludables, es fundamental para esta tarea, especialmente en los países en desarrollo, donde las personas pobres de las zonas rurales suelen depender en gran medida de los servicios de la naturaleza y son las más vulnerables ante el agotamiento o la desaparición de los recursos. Mientras la comunidad internacional se reúne en Montreal con motivo de la COP15, la cumbre de las Naciones Unidas sobre biodiversidad debe reafirmar la necesidad crítica de invertir en la naturaleza, en conjunto con la acción climática.¿Por qué es importante la naturaleza y por qué en este momento? La mitad del producto interno bruto (PIB) mundial es generado por sectores que dependen de los ecosistemas, como la agricultura, la silvicultura y la pesca. Dos tercios de los cultivos alimentarios dependen, al menos en parte, de la polinización animal. Estos activos naturales vitales se ven cada vez más comprometidos. Casi 1 millón de especies animales y vegetales están al borde de la extinción, y entre el 60 % y el 70 % de los ecosistemas del mundo se están degradando más rápido de lo que pueden recuperarse. Según estimaciones del Banco Mundial, los países de ingreso bajo podrían perder alrededor del 10 % de su PIB cada año hasta 2030, incluso si solo colapsan unos pocos servicios ecosistémicos, como la polinización silvestre, los alimentos derivados de la pesca marina y la madera de los bosques nativos.Las pérdidas de la naturaleza también están estrechamente relacionadas con el cambio climático, ya que las dos crisis se refuerzan entre sí y afectan potencialmente la salud de ecosistemas enteros, lo que puede extenderse a la economía mundial. Para combatir el cambio climático, se requieren bosques fuertes y vivos y océanos saludables para absorber el CO2.El reporte del Banco Mundial subraya que la naturaleza es fundamental para el desarrollo. Preservar la biodiversidad y los ecosistemas no solo es bueno para el medio ambiente; también es la clave para acceder a oportunidades económicas que pueden ayudar a las comunidades a prosperar. Las estimaciones muestran que la transición hacia formas más sostenibles de producir alimentos, construir ciudades e infraestructura y generar energía podría dar lugar a oportunidades de negocios de hasta USD 10,1 billones por año y crear 395 millones de empleos para 2030. La economía de los océanos por sí sola tiene el potencial de duplicarse para 2030 y alcanzar los USD 3 billones.Dados los fuertes vínculos entre la pobreza, el cambio climático y la biodiversidad, prevenir mayores pérdidas de la naturaleza no solo es lo que corresponde hacer, sino que también tiene sentido desde el punto de vista económico y del desarrollo. Debemos continuar multiplicando los esfuerzos, enfatiza el Banco Mundial, para ampliar las inversiones que cumplan con las tres P: proteger, producir (de manera sostenible) y prosperar. De esto depende el futuro del desarrollo.