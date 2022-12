Presidentes y expresidentes sudamericanos se sumaron a la fiesta mundial argentina

Presidentes y ex presidentes sudamericanos como Luiz Inácio "Lula" Da Silva, Nicolás Maduro, Gabriel Boric, Guillermo Lasso, Rafael Correa y Evo Morales se sumaron hoy a los festejos argentinos por la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva envió sus "felicitaciones" tanto a Messi, como a Di María y la Selección albiceleste, además a su amigo y par Alberto Fernández. "Feliz con la victoria de los vecinos argentinos. Gran partido de Messi, que se lo merecía mucho, y de Di María. Felicitaciones jugadores, cuerpo técnico de Argentina y mi amigo @alferdez", expresó el futuro ex presidente brasileño en su cuenta de Twitter.

También el presidente de Chile, Gabriel Boric, se hizo eco de la "alegría" argentina. "Que hermoso es el fútbol. Un abrazo gigante a los hermanos argentinos. Su alegría cruza la cordillera", escribió el presidente trasandino.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que "toda Sudamérica" celebra la Copa del Mundo obtenida por Argentina. "Venezuela y toda Sudamérica celebran el triunfo de nuestra querida Argentina, en la Copa del Mundo en #Qatar2022. ¡Qué alegría sentimos! ¡Es una fiesta!", sostuvo, al tiempo que posteó la celebración en Venezuela de un gol argentino en una plaza con proyección de pantalla gigante.

También se sumó a los festejos el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien sostuvo que la victoria albiceleste inunda de alegría a "los hinchas de América Latina". "Felicitaciones a Argentina 🇦🇷 por consagrarse como Campeones del Mundo. La fiesta mundialista inunda de alegría a los hinchas del fútbol en Argentina y en toda América Latina", sostuvo.

El ex presidente boliviano Evo Morales también festejó el triunfo albiceleste como una victoria de la "Patria Grande" e hizo gala de sus conocimientos futboleros. "Hemos vivido la final de la Copa del Mundo #Qatar2022 más emocionante de la historia. Muchas felicidades a la selección #Argentina por su tercera copa mundial. La dupla #Messi y Di María con gran categoría regaló la mejor alegría para la Patria Grande", redactó en la misma red social.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, además de retuitear los mensajes de otros mandatarios y exmandatarios, posteó una foto de Lionel Messi, la Copa del Mundo y un emoticón.

La exmandataria brasileña Dilma Roussef, por su parte expresó: "Felicitaciones Argentina. La mejor final de un Mundial en décadas. Al pueblo argentino, muchos abrazos y besos. ¡Messi, campeón! ¡¡¡Una final emocionante!!!".