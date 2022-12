La política festejó a pleno la victoria para el "infarto" de Argentina en el Mundial

Los principales dirigentes de la política argentina celebraron la victoria de la Selección argentina sobre Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 y destacaron el sufrimiento de la definición por penales, mientras que en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires más de un millón de personas -otras estimaciones hablaban de dos millones- dieron rienda suelta a una fiesta sin fin.

El presidente Alberto Fernández afirmó que los jugadores "son el ejemplo de que no hay que bajar los brazos". El jefe de Estado vio el partido en la Quinta de Olivos junto a la primera dama, Fabiola Yañez, y su pequeño hijo Francisco, al igual que vio el resto de los encuentros disputados desde noviembre pasado.

"Gracias jugadores y equipo técnico. Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos. Que tenemos un gran pueblo y un gran futuro", afirmó Fernández. Acompañó el mensaje con una fotografía de él junto a su familia frente al televisor donde se observaban los festejos de la Selección argentina.

"Siempre juntos, siempre unidos. Somos campeones del mundo. No hay más palabras. Gracias", resaltó el Presidente en su cuenta de la red social Twitter, junto a una fotografía de Lionel Messi levantando la copa del mundo en Qatar.

Fernández también le envió un mensaje a su par francés, Emmanuel Macron, al que le aseguró que "ganó el mejor". "¡Querido amigo @EmmanuelMacron ! Nos hicieron un difícil partido, pero ganó el mejor. Inmensa alegría en Argentina y en toda América Latina. Estamos felices y emocionados con este maravilloso triunfo. Que viva el fútbol y la amistad entre los pueblos", tuiteó Fernández.

El mandatario argentino, de esa manera, contestó un tuit del presidente francés en el que expresó: "Felicidades a la selección francesa por su trayectoria y su combatividad en este Mundial. Has emocionado a la Nación y a los seguidores de todo el mundo. Felicitaciones a Argentina por su victoria", redactó.

El ex presidente Mauricio Macri, que estuvo en el estadio de Lusail viendo el partido, destacó lo dramático del final y la "exhibición de fútbol". "Una exhibición de fútbol. Nos infartamos, volvimos a vivir, volvimos a morir y finalmente lloramos como niños de emoción. Gracias muchachos, gracias cuerpo técnico, esto es MARAVILLOSO! Vamos ARGENTINA, vamos Sudamérica!!!!!", resaltó Macri en sus redes sociales. Y completó: "Somos afortunados de vivir en la época de Lionel y poder verlo jugar. Orgullo es poco. Lo merecías más que nadie, gracias por traer la copa a los argentinos!!!!!".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner agradeció este domingo a la selección argentina de futbol por su triunfo en el Mundial Qatar 2022 y envió "un saludo especial" al capitán Lionel Messi por su gesto "maradoniano" tras el partido contra Países Bajos.

"Gracias infinitas capitán… a usted, al equipo y al cuerpo técnico, por la enorme alegría que le han regalado al pueblo argentino. Y un saludo especial después de su maradoniano “andá pa’allá bobo”, con el que se ganó definitivamente el corazón de los y las argentinas", escribió Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Ah… ¡casi me olvidaba! Muchas gracias también por traer a la Patria la tercera copa".

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, festejó la consagración de la Argentina con más de 100 mil personas que siguieron la dramática final ante Francia a través de las pantallas gigantes de la Ciudad. "Somos campeones del mundo carajo! Qué alegría. Gracias equipo!!!!", exclamó el jefe de Gobierno porteño en Plaza Seeber apenas finalizó la tremenda y extenuante batalla con el penal que anotó Gonzalo Montiel.

En medio de los hinchas y luciendo su camiseta de la Selección, como en cada partido que fue al fan fest, Rodríguez Larreta destacó el esfuerzo de los jugadores y del cuerpo técnico por este logro memorable que vuelve a instalar a la Argentina en la cima del fútbol mundial después de 36 años.

Alrededor de 90 mil personas vieron el partido en las pantallas de plaza Seeber y El Rosedal en Palermo, otras 10 mil se dieron cita en el Parque Centenario y unas 2.000 en el Parque de la Ciudad. En total las sedes de Emoción Mundial de la Ciudad registraron la presencia de más de 350 mil hinchas durante las siete presentaciones de la Selección en la Copa.

El ministro de Economía, Sergio Massa, subrayó el "coraje y templanza" de los jugadores de la Selección argentina encabezados por Lionel Messi. "Orgullosos de ver que defendieron la celeste y blanca con el alma hasta el final ¡Gracias campeones! ¡Te amo Argentina. Gracias héroes!", resaltó el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, sostuvo: "Gracias por esta alegría y por la emoción de mi hijo viendo a Argentina campeón por primera vez en su vida. Es algo que no se va a olvidar. Vamos Argentina, carajo!".

Por su parte, el ex senador nacional del PRO Esteban Bullrich afirmó: "Teníamos con que!!! Somos campeones del mundo!!! Vamos Argentina carajo!!!".

El líder del Frente Patria Grande y el MTE Juan Grabois le agradeció al equipo dirigido por Lionel Scaloni "por este momento de felicidad del Pueblo y Grandeza de la Nación".

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por su parte, resaltó el trabajo de la Selección y de su capitán, Lionel Messi: "Campeones, gracias Lio".

El diputado nacional libertario Javier Milei también festejó en sus redes sociales con el clásico "Vamos carajo" e imágenes de los jugadores.