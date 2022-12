Perotti, Castellano y otros funcionarios celebraron la conquista de la Selección

La Selección Argentina venció a Francia por 4-2 en los penales (tras empatar 3 a 3 en el tiempo regular y alargue), en un dramático partido, para consagrarse campeón del Mundial de Qatar 2022. Tras el pitazo final, los políticos de nuestra ciudad y de la provincia se expresaron por el tercer campeonato obtenido por la Albiceleste. Tanto el gobernador Omar Perotti, como el intendente Luis Castellano y otros funcionarios celebraron el logro de la Selección. Y en definitiva, todo el arco político destacó el juego "en equipo" de la Selección en una celebración unánime tras la consagración del equipo argentino en el Mundial.

Unos minutos después de que Messi y la "Scaloneta" levantaran la tercera Copa del Mundo, los rafaelinos Perotti y Castellano saludaron y acompañaron el triunfo argentino ante los franceses. “Cuando jugamos en equipo nada nos detiene”, señaló el mandatario provincial, mientras que la máxima autoridad de Rafaela expresó que "estamos felices y emocionados. Cerca de 40.000 rafaelinos y rafaelinas salimos a las calles a disfrutar de este triunfo. Cuando estamos unidos y luchamos por el mismo objetivo, nada nos detiene". Ambos funcionarios, al igual que otros dirigentes políticos utilizaron sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram para expresar su alegría por el logro obtenido en el Campeonato Mundial de Fútbol se que desarrolló en Qatar.

“Somos campeones del mundo. Cuando los argentinos jugamos en equipo nada nos detiene: gran trabajo coordinado para conseguir el gran objetivo. Felicito a nuestros héroes santafesinos por su inmenso aporte a la @Argentina. Gracias Scaloni, Messi, Di María, Armani, Correa y Lo Celso!”, publicó apenas terminada la definición por penales Perotti.

En tanto, el intendente Castellano, que también se lo vio festejando, muy feliz, con los hinchas por las calles de la ciudad, comentó también que "toda la trayectoria de este equipazo nos deja como enseñanza que cuando somos solidarios, humildes y se complementa con el otro, cuando hay comunidad de un plantel y trabajo en equipo, siempre se logra lo mejor. Argentina puso corazón, alma y garra y nos dio esta alegría inmensa".

Continuando la línea de los funcionarios de nuestra ciudad, el diputado nacional del Frente de Todos, Roberto Mirabella prefirió retuitear el posteo del gobernador Perotti y agregó: “¡Juntos somos más fuertes!". Si no se sufre, ¡no vale! Pasión, unión, compromiso, corazón, cabeza, talento...¡Cuando estamos juntos somos mejores! ¡Somos campeones del mundo! Argentina".

En cuanto a los concejales locales, donde algunos estuvieron presentes en los multitudinarios festejos en el centro rafaelino, también dieron a conocer toda su felicidad por el éxito del combinado nacional.

Germán Bottero, el presidente del Consejo Municipal, comentó: "Gracias, campeón mundial!!!", mientras que Juan Senn afirmó "qué lindo es ser argentino". En tanto, Brenda Vimo, quién celebró en familia, manifestó que "si esto no es felicidad, explicame que es Gracias por todo!!. Y Leonardo Viotti comentó en sus redes que "juro que no puedo explicar con palabras todo lo que vivimos hoy. ¡Qué hermoso es ser argentino!".

Además, en el escenario central situado en la Plaza 25 de Mayo, donde se pudo observar en pantalla gigante la ceremonia de premiación, sucedieron algunos hechos insólitos e interesantes con algunos vecinos de la ciudad, como por ejemplo que un muchacho le pidió casamiento a su novia arriba de las tablas y ante la presencia de muchos ciudadanos y en medio del cotillón y las banderas celestes y blancas. Mientras que a un rafaelino que celebraba su cumpleaños de manera especial, le hayan regalado una réplica de la Copa del Mundo.



DIPUTADOS, SENADORES

Y MINISTROS

Ya en el plano provincial, quien también salió a celebrar fue el senador nacional del Frente de Todos, Marcelo Lewandowski: “¡Gracias muchachos! Con esa fuerza que te entregó el pueblo, con esa convicción de jugar al fútbol que viene de cada club de barrio de nuestra Argentina, incluso pese las dificultades de no entregarse, nos dieron un regalo enorme”. Lewandowski no pudo evitar su costado de periodista deportivo y agregó: “Y gracias por demostrar que un equipo es más que la suma de sus individualidades y que nadie se salva solo; por los valores de la solidaridad, el compromiso, el respeto y el sentido de pertenencia”. ¡Somos campeones del mundo!”.

En tanto, el intendente de Rosario, Pablo Javkin señaló: “De Rosario para toda la Argentina. Campeones del mundo!!! Gracias eternas, gracias Leo y Fideo por haber nacido acá”.

Reconocida hincha y con apellido canalla, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, publicó fotos de Leo Messi, Diego Maradona y de la selección y posteó: “¡La copa vuelve a la patria! Y la levanta Leo, junto a un equipo que nos dio la alegría que tanto nos merecemos. ¡Gracias muchachos! Por nuestros ángeles y por el Diego. Argentina, territorio de fe”.

Otro que sacó su costado futbolero fue el diputado nacional y vicepresidente del PRO Federico Angelini, quien posteó la imagen del equipo conducido por Lionel Scaloni celebrando y escribió: “La foto que siempre soñaste. La foto que siempre soñamos por vos. Lo hiciste realidad. Lo hicieron realidad todos juntos. Somos campeones del mundo”. El legislador del PRO también utilizó la frase que dejó el capitán del equipo nacional luego de la derrota de la selección en la primera fecha del mundial: “A la gente le digo que confíe. No los vamos a dejar tirados. Gracias Leo Messi. Gracias @Argentina”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Walter Agosto, reconocido futbolero, fanático de Unión y gran maradoneado fue claro y concreto: “Vamo Argentina carajooooo!!!!!!!!!!”, twuiteó con clara pertenencia tribunera. “Lloramos de alegría, lloramos de emoción. Había que creer. Que hermoso capítulo en la historia del fútbol argentino. Tierra de fútbol, tierra de Maradona y Messi. Felicitaciones selección”, escribió la ministra de Gobierno, Celia Arena.

También se sumó a los festejos la diputada provincial del Movimiento Evita Lucila De Ponti, quien escribió: “Argentina te amo y nada más”, con una foto de un ramillete de jugadores abrazando a Messi en el festejo de uno de sus goles.

“Estaba seguro que Diego me la iba a regalar. Messi, recordando a Maradona. Los mejores del mundo son nuestros. Y los dos pudieron ser campeones”, destacó el jefe del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados santafesina, Leandro Busatto, reconocido hincha sabalero.

Por otro lado, Walter Ghione, diputado provincial, hizo una mención especial hacia Lionel Messi en su cuenta de Twitter. "Sos el futbolista más grande de todos los tiempos. Sos ejemplo de resiliencia, de esfuerzo y sacrificio. Reivindicas el valor de la familia y el valor de Fe. Dios fue bueno con vos y con todo un país. Gracias Leo!!!".

No obstante, el diputado provincial Maximiliano Pullaro expuso que "cuando estamos juntos somos mejores". Vamos Argentina!!! Dale Campeón!!!". Y por último, la ex periodista y senadora nacional, Carolina Losada, se expresó brevemente argumentando "Argentina campeón del Mundo, Carajooo!!!