Una ilusión importante por el protagonismo en el Regional

Hacía varios años que dos clubes de la Liga Rafaelina no mostraban credenciales importantes en un tramo del Regional Amateur que ya va delineando candidatos a los ascensos.

Ben Hur fue finalista del torneo Argentino B en 2017 cuando perdió ante Mandiyú de Corrientes (1 a 0 en el global), luego de haber eliminado en semifinales justamente a Belgrano de Paraná, como fue el último sábado. Luego, el Lobo tuvo otra gran chance en 2021 cuando perdió otra final, en San Francisco ante Racing de Córdoba por 2 a 1.

En esta ocasión ya se encuentra en semifinales de la Región Litoral Sur y luego de las fiestas reanudará el torneo ante Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay, que eliminó con un global de 2 a 0 a Santa María de Oro de Concordia. El primer encuentro se disputará en el estadio Néstor Zenklusen, el 8 de enero, y la revancha será el 15, en la ciudad de la provincia entrerriana.

El Lobo ingresa al receso con estos números al cabo de diez partidos: 6 victorias, 3 empates y 1 derrota, con 14 goles a favor, y 2 en contra.

En el terreno futbolístico, fue alentadora la imagen que brindó frente a Belgrano donde supo reponerse de un empate transitorio del equipo visitante en el primer tiempo, y como dato principal, encontró la contundencia que estaba necesitando. Que sus delanteros hayan convertido es sin dudas fundamental, destacando el muy buen partido que realizó Brian Parada, que además de su gol, mostró movilidad y mucha participación en el circuito ofensivo del equipo.



EL LEÓN EN SU MEJOR MOMENTO

Después de la histórica goleada registrada ante Atlético San Jorge, 9 de Julio también tiene motivos más que válidos para ilusionar a su gente. Luego de haber pasado el trauma de no haber obtenido la Copa Santa Fe, el equipo dirigido por Marcelo Werlen ha recuperado la memoria y sin dudas que el global de 7-0 ante un rival al que nunca había podido eliminar en este tipo de instancias, es un dato que habla por sí solo.

El León, que se mantiene invicto, se metió dentro de los cuatro mejores equipos de la Región Litoral y ahora espera por Atlético Carcarañá o Coronel Aguirre, que hoy a las 20 jugarán la revancha del partido de ida en cancha del primero, tras el 1 a 1 de la ida en Villa Gobernador Gálvez. Independientemente del ganador, 9 de Julio será local el 8 de enero en el primer partido de las semifinales de Región.

El conjunto rojiblanco se va al receso con estos números: 5 triunfos y 5 empates, con 15 goles a favor (7 se los hizo a San Jorge) y 2 en contra.

9 de Julio había tenido una muy buena campaña en el entonces Argentino B de 2015, también con Werlen como DT, cuando perdió en semifinales con Unión de Sunchales, que luego logró el ascenso frente a Juventud de Pergamino.



INSTANCIAS FINALES

Si tanto Ben Hur como 9 de Julio pueden superar la siguiente ronda, se enfrentarían el 22 y 29 de enero en la final de Región. Luego, quien saliera airoso, jugaría por uno de los cuatro ascensos al Federal frente al ganador de otra Región que aún no dispuso el Consejo Federal.