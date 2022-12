Entregó medalla de honor

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como se había anunciado el Rotary Club de nuestra ciudad llevó adelante una tradicional ceremonia que consiste en la entrega de la distinción Medalla de Honor.

La institución de servicio, al respecto difundió un parte de prensa cuyo contenido se reproduce en esta página. Rotary Club Sunchales, comunica que el pasado jueves 15 de diciembre se realizó en Plazoleta Aldo Tessio uno de sus emblemáticos proyectos de servicio que tiene que ver con el reconocimiento a alumnos destacados de los establecimientos educativos de la localidad y el área rural con la distinción Medalla al Honor.

El acto conducido por las socias rotarias Pamela Coria y Adriana Giusti, contó con la participación de la presidente del Concejo Deliberante, Carolina Giusti, del Marcelo Canavese subsecretario de Producción y Cooperativismo en representación del ejecutivo Municipal, de los presidentes de Rotary Club Sunchales Fernando Peralta, de Rotaract Sunchales Agustín Marienov, y de Interact Sunchales Máximo Lemos Barale, contando además dicho momento, con el marco que dieron los socios rotarios, rotaractianos, e interactianos, docentes y directivos de los establecimientos educativos, y familiares de los alumnos distinguidos.

El galardón, que se entrega desde el año 2007, recae en la figura del alumno que cumple con la práctica de los valores de solidaridad, compañerismo y buen promedio, y es gracias a la colaboración de docentes y directivos de cada una de las escuelas, que nuestro club año a año accede a la nómina de los alumnos que son premiados.

Los socios de Rotary, Rotaract e Interact fueron haciendo entrega de las medallas a cada uno de los alumnos cuyo detalle compartimos.



5 AÑO: SECUNDARIAS

Escuela de Enseñanza Media Nº 445 - "Carlos Steigleder" Sofía Humeler

Escuela de Educación Técnica Nº 279 - "Tte. Benjamín Matienzo" Rocío Celeste Lindt

Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Autorizada EESOPA Nº 3079 - ICES

Gastón Unreim

Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada. Nº 8107 - "San José"

David Piovano

Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº 1139 - E.E.M.P.A. - "Alfonsina Storni"

Patricia Tosetto

Núcleo Rural de Educación Secundaria Orientada Nº 3247 El Fortín

Nicolás Pino

7 MO GRADO

CANDI Mateo Ramón

Alas para la Vida Miguel Leguizamon

Escuela Nº 1213 - "Comunidad Organizada" Ema Sol Marotti

Escuela Nº 379 - "Florentino Ameghino" Paulina Viale

Escuela Nº 6169 - "General Manuel Nicolás Savio" Micaela Ludueña

Escuela Nº 6388 - "Juan B. V. Mitri" Abigail Iturre

Escuela Nº 1212 - "Pioneros de Rochdale" Juan Montagna

Escuela Particular Incorp. Nº 1043 - "San José" Josefina Arnaudo

Centro Educativo para Adultos Nº 6518 - C.E.P.A. Marcelina Sanchez

7 MO GRADO. ESCUELAS RURALES

Escuela Nº 901 - "José de San Martín" - La Manuelita Malena Lell

Escuela Nº 1192 - "Fortín de Los Sunchales" Florencia Ponte

Escuela Nº 626 - "Nicolás Avellaneda" - Campo Ambroggio Amparo Muga

Escuela Nª 806 - "Gral. José de San Martín" - Campo Ristorto Safira Córdoba



Durante el desarrollo del acto, además de darse lectura al mensaje del Gobernador del Distrito Binacional 4945, Germán Castelllani en palabras de Fernando Peralta presidente del Rotary local, se contó a su tiempo con las alocuciones de los funcionarios gubernamentales antes mencionados, y de Ivana Pelossi, directora de la Escuela Florentino Ameghino Nro. 379 en representación de los establecimientos educativos representados por sus alumnos. El cierre del acto contó con la participación artística de Sofía Aicardi y Agustín Ferrero, dos jóvenes sunchalenses que en voz y guitarra le dieron el broche musical.

Rotary Club Sunchales, felicita a todos los alumnos destacados, y agradece a las familias y escuelas por continuar promoviendo y fortaleciendo la educación en valores y ayudando a visibilizar las buenas acciones acompañándonos en cada acto de entrega de medallas al honor.