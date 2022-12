Pura alegría, mucha emoción y lágrimas por lo sufrido y por lo ganado, así reaccionaron los futbolistas de Argentina después de vencer por penales a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, que había finalizado 3-3.



Rodrigo De Paul: “Somos campeones del mundo, no sé qué decirte. No podía visualizar la imagen agarrando la Copa. Estamos a miles de kilómetros y es lo máximo. Nacimos para sufrir. El que es argentino lo sabe. Pero con cada situación nos hemos curtido, nos hemos hecho más grandes... Hoy es uno de los días más importantes de mi vida. Esta es la llave a la eternidad. Seremos eternos porque lo logramos. Hoy la bandera está en la cima del mundo por estos 26 que dejaron la vida. Somos justos merecedores”.



Enzo Fernández: “No encuentro las palabras para reponerme. Es un momento que nunca olvidaré. La oportunidad de ganar la Copa del Mundo con mi país es un honor. Messi se lo merece más que nadie, es mi ídolo. Pasó todo tan rápido que ahora me está costando disfrutarlo. Estoy cumpliendo un sueño por ganar la Copa con 21 años. Me nace salir y jugar así. Dios me dio un don y gracias a él estoy acá. Ganar un Mundial con tu país… no hay nada más que eso. Esto es algo que no voy a olvidar nunca”.



Paulo Dybala: “No era fácil, pero teníamos que estar fríos. Justo Francia erró el suyo (el penal) y me tocaba a mí. Quiero agradecer a todos los argentinos este mes. El apoyo ha sido incondicional y ahora toca festejar juntos”.



Leandro Paredes: “Para nosotros era muy importante que la gente que entra llegue bien. Estoy orgulloso y espero que sigan creciendo. Fue un proceso muy largo, de más de cuatro años y medio. Con gente nueva y gente que se quedó por atrás”.



Nicolás Tagliafico: “Viví el partido con mucha tranquilidad. A pesar de todo lo que se vio en este Mundial se vivió con mucha tranquilidad. Lo dije en el partido anterior, si no se sufre no vale. El primer tiempo fue muy bueno. El segundo tuvimos nuestros errores, pero supimos sacarlo adelante, como siempre lo hacemos. Adentro y fuera de la cancha, como argentinos. Se lo dedico a todos los argentinos y a toda la gente que bancó a esta selección desde hace tres años”.