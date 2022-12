Scaloni: "Es un momento para disfrutar"

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, celebró ayer la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y, notablemente emocionado, recordó a sus padres en medio de los festejos por haber alcanzado la gloria en la máxima cita del fútbol y aseguró que "es algo único haber llegado a la cima".

"Creo que todavía no nos damos cuenta, pero es un momento para disfrutar. Sobre todo la gente, sinceramente. Nosotros que vivimos de esto, estamos acostumbrados a que nos golpeen (por el desarrollo de la final ante Francia), pero los jugadores reaccionaron y es todo mérito de ellos", expresó Scaloni en declaraciones a la prensa.

En esa línea, el director técnico argentino se emocionó hasta las lágrimas y añadió: "Es increíble haber alcanzado la cima, es algo único. Se lo dedicó a mi papá si me está viendo, que creo que sí, y a mi mamá, ellos me han dado una manera de entender, de nunca bajar los brazos ni ir en contra de nadie. Darle para adelante siempre y hoy dio los frutos".

"Lo importante es entender que si no se da, los entrenadores siempre quieren hacer las cosas bien. Pero es una gran alegría esto", manifestó Scaloni destacó antes de regresar a la celebración con su familia y con el plantel.