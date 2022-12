"No puedo pedir más nada"

Lionel Messi, capitán argentino, recibió el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial Qatar 2022, después de consagrarse campeón ayer con la victoria por penales ante Francia (4-2) en el Estadio Lusail.

En su último partido por la Copa del Mundo, Messi (35 años) recibió esa distinción por segunda vez en su carrera, ya que también la había conseguido en Brasil 2014 al cabo de la final perdida con Alemania en el Maracaná de Río de Janeiro.

El rosarino recibió el trofeo en la el escenario y de pasada besó la Copa del Mundo, aquella que contempló con impotencia hace 8 años en Río de Janeiro.

Leo, autor de siete tantos en Qatar 2022, quedó como segundo máximo anotador de la competencia, detrás del francés Kylian Mbappé (8), quien recibió la Bota de Oro entre los silbidos del público argentino.

Luego del partido, habló ante TyC Sports: “Se hizo desear pero es lo más lindo que hay… Es impresionante. La deseaba muchísimo. Recién decía, que Dios me la iba a regalar, estaba seguro. Presentía que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón pero lo conseguimos. No veo la hora de estar en Argentina para disfrutar”, dijo Messi.

Luego, explicó que ya “no puede pedir más nada” para su exitosa carrera.

“Quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Gracias a Dios se me dio todo… Cierro ya casi mi carrera, son los últimos años. Es algo impresionante”, completó.

Por último, anunció que quiere jugar “algunos partidos más” con la selección argentina. “Pude conseguir la Copa América, el Mundial. Tanto que había luchado en mi carrera se me dio al final. Me encanta el fútbol, lo que hago, disfruto de estar en la selección, con este grupo. Quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo… Esta copa es la que quieren todos, la más deseada, el sueño de chiquito de cualquiera. Tuve la suerte de conseguir todo en mi carrera”.