BUENOS AIRES, 19 (NA). - La Selección argentina se consagró campeón del Mundial Qatar 2022 con Emiliano "Dibu" Martínez como figura en los penales y, al respecto, el arquero afirmó: "Es un momento que siempre le tengo que dar a mis compañeros".

Además, el héroe del final de partido aseguró que el "destino era sufrir".

"Una cosa que dijimos es que era destino sufrir. No pudo haber un mundial que no haya soñado tanto como este", sostuvo Martínez consultado sobre cómo se desarrolló el encuentro contra el seleccionado francés.

En referencia a la tanda de penales, el jugador de Aston Villa, de Inglaterra, contó: "Tranquilo. Es un momento que siempre le que tengo que dar a mis compañeros. Fue otro partido en los que patean otra vez tres veces y me hacen tres goles. Podría haber atajado el primero, también, pero me tiré mal. Después hice todo bien".

Para cerrar, "Dibu", que bailó en el segundo penal que erró Francia, le dedicó la victoria a su familia y recordó sus inicios: "Se lo dedico a mi familia. Salí de un lugar muy humilde y me fui de muy chico a Inglaterra".

Argentina consiguió su tercera Copa del Mundo luego de 36 años tras empatar en el tiempo suplementario por 3 a 3 (dos goles de Lionel Messi y uno de Ángel Di María para la albiceleste, y un triplete de Kylian Mbappé para los europeos).

En la definición por penales, Martínez agigantó su imagen al desviarle el penal Kingsley Coman y forzar el error de Aurelien Tchouaméni para que desvíe su disparo.

Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel convirtieron sus remates para Argentina, mientras que Mbappé y Randal Kolo Muani hicieron lo propio para el rival.