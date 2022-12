Eugenio Mautino logró su primera victoria y sacó chapa de candidato para el Play Off

por Víctor Hugo Fux



Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, expresa un dicho popular, que bien puede adaptarse a lo ocurrido en la séptima fecha del Torneo Oficial "Arturo Alias" - Copa "ForniSport" de la categoría Midgets del Litoral.

Eugenio Mautino había estado muy cerca de lograr el resultado que premia al mejor en varias oportunidades, pero invariablemente se le mostraba esquivo para sus ilusiones.

Esa victoria, tantas veces postergada llegó en el cierre de la Etapa Regular, justo antes de iniciarse el Play Off, que a partir de su actualidad le permite sumarse, por mérito propio, a la selecta nómina de candidatos a luchar por el título.

En la final disputada en el circuito "Juan F. B. Basso", su triunfo fue apretado por la espectacular remontada de Mariano García, pero no merece ningún tipo de objeciones.

Completaron el podio vilense Matías Franco, Ezequiel García, Gonzalo Zbrun y Cristian Molardo, quien con su sexto puesto se adjudicó la Etapa Regular.

Se inscribieron 45 pilotos y los resultados son los que proporcionamos en el siguiente detalle:

Primera serie: 1° Matías Audino, a 88,086 Km/h; 2° Claudio Pautasso; 3° Néstor Bosio; 4° Mariano García; 5° Matías Maina; 6° Cristian Molardo; 7° Jorge Walker y 8° Leandro Giraudo.

Segunda serie: 1° Eugenio Mautino, a 86,481 Km/h; 2° Emanuel Olmos; 3° Mariano Bacci; 4° Oscar Giraudo; 5° Maximiliano Battaglino; 6° Jorge Destefani y 7° Hernán Felippa.

Tercera serie: 1° Ezequiel García, a 86,925 Km/h; 2° Luis Kunz; 3° Marcos García; 4° Lucas Zbrun; 5° Javier Penezone; 6° Federico Maletto y 7° Arturo Funes.

Cuarta serie: 1° Matías Franco, a 87,125 Km/h; 2° Rodrigo Peretto; 3° Fernando Ramírez, 4° Andrés Osorio; 5° Gonzalo Zbrun y 6° Tomás Eisenacht.

Quinta serie: 1° Alejandro Charvey, a 86,435 Km/h; 2° Hernán Filippi; 3° Henry Merke; 4° Exequiel Gili; 5° Juan Carlos Boscatti; 6° Santiago Eisenacht y 7° Cristian Mattioli.

Sexta serie: 1° Tomás Platini, a 86,837 Km/h; 2° Lucas Torassa; 3° Federico Flogna; 4° Emiliano Torassa; 5° Agustín Bonomo; 6° Pablo Baronetto y 7° Gastón Ladner.

Primera semifinal: 1° Eugenio Mautino, a 87,331 Km/h; 2° Néstor Bosio; 3° Matías Audino; 4° Rodrigo Peretto; 5° Maximiliano Battaglino; 6° Federico Maletto; 7° Matías Maina; 8° Fernando Ramírez; 9° Nicolás Felippa; 10° Lucas Zbrun; 11° Jorge Walker y 12° Matías Baronetto.

Segunda semifinal: 1° Matías Franco, a 87,189 Km/h; 2° Federico Flogna; 3° Gonzalo Zbrun; 4° Mariano Bacci; 5° Santiago Eisenacht; 6° Pablo Baronetto; 7° Ulises García; 8° Andrés Osorio y 9° Agustín Bonomo.

Tercera semifinal: 1° Ezequiel García, a 87,184 Km/h; 2° Henry Merke; 3° Cristian Molardo; 4° Mariano García; 5° Claudio Pautasso; 6° Exequiel Gili; 7° Leandro Giraudo; 8° Arturo Funes; 9° Jorge Destefani; 10° Luis Kunz y 11° Javier Penezone.

Cuarta semifinal: 1° Tomás Platini, a 86,119 Km/h; 2° Marcos García; 3° Emiliano Torassa; 3° Hernán Filippi; 5° Oscar Giraudo; 6° Emanuel Olmos; 7° Cristian Mattioli; 8° Tomás Eisenacht; 9° Nicolás Scandalo y 10° Gastón Ladner.

Primera prefinal: 1° Mariano García, a 85,204 Km/h; 2° Maximiliano Battaglino; 3° Rodrigo Peretto; 4° Matías Maina; 5° Pablo Baronetto; 6° Tomás Eisenacht; 7° Claudio Pautasso; 8° Nicolás Scandalo; 9° Javier Penezone; 10° Nicolás Felippa; 11° Fernando Ramírez; 12° Lucas Zbrun y 13° Federico Maletto.

Segunda prefinal: 1° Hernán Filippi, a 78,177 Km/h; 2° Mariano Bacci; 3° Santiago Eisenacht; 4° Agustín Bonomo; 5° Exequiel Gili; 6° Andrés Osorio; 7° Emanuel Olmos; 8° Jorge Destefani; 9° Gastón Ladner; 10° Leandro Giraudo; 11° Oscar Giraudo; 12° Arturo Funes y 13° Lucas Torassa.

Final: 1° Eugenio Mautino, a 86,442 Km/h; 2° Mariano García; 3° Matías Franco; 4° Ezequiel García; 5° Gonzalo Zbrun; 6° Cristian Molardo; 7° Néstor Bosio; 8° Matías Audino; 9° Tomás Platini; 10° Maximiliano Battaglino; 11° Emiliano Torassa; 12° Marcos García; 13° Hernán Filippi; 14° Mariano Bacci… no clasificaron Federico Flogna y Henry Merke.



EN MINI MIDGETS

Benjamín Franco consiguió un nuevo triunfo en el Mini Midgets, que convocó a 12 participantes, con estos resultados:

Primera serie: 1° Benjamín Franco, a 65,179 Km/h; 2° Brian Mores; 3° Santiago Mansilla y 4° Thiago Gaggi.

Segunda serie: 1° Emanuel Ramírez, a 64,255 Km/h; 2° Lisandro Dalmasso; 3° Rodrigo Lovera y 4° Simón Cuenca.

Tercera serie: 1° Aarón Caglieris, a 65,416 Km/h; 2° Laureano Cuenca; 3ª Marimar Korab y 4° Ian Lovera.

Final: 1° Benjamín Franco, a 65,320 Km/h; 2° Emanuel Ramírez; 3° Lisandro Dalmasso; 4° Rodrigo Lovera; 5° Laureano Cuenca; 6° Santiago Mansilla; 7° Saimon Cuenca; 8° Thiago Gaggi; 9ª Marimar Korab… no clasificaron Ian Lovera, Aarón Caglieris y Brian Mores.