"Mi objetivo es siempre mejorar en el ranking"

(Por Darío Gutiérrez). - De regreso en Rafaela luego de culminar sus compromisos tenísticos del año, Josefina Zehnder realizó su balance deportivo y nos contó las expectativas de cara a 2023.

La jugadora rafaelina manifestó que «la verdad que el año arrancó complicado, a fines de enero me lesioné en el pie, empecé a competir a fin de junio en los Interclubes de Alemania y luego fui agarrando ritmo de a poco, no fue fácil, pero por suerte terminamos bien el año».

En Europa, Josefina tiene como epicentro de trabajo a Valencia. «Estoy entrenando allá con Claudio Faya, y con mi PF desde hace muchos años a distancia sigue siendo Román Gorosito, a veces en pretemporada hacemos doble turno».

Manifestó que «acá en Rafaela voy a empezar a hacer algo de parte física la semana que viene y a mediados de enero me voy para España para continuar la pretemporada. Seguramente en febrero ya empiece a competir, si bien estaba la posibilidad de arrancar en Buenos Aires con dos torneos, pero iba a estar muy pegado a la pretemporada y preferimos esperar al otro mes».

Con los últimos buenos resultados logrados en los W15, «José» tiene la tranquilidad de ingresar de manera directa a los cuadros principales y en tal sentido mencionó que «Si, en los 15.000 si, en Buenos Aires (donde llegó a cuartos de final en singles) y Mar del Plata fue así, en los W25 no, pero en el torneo que jugué en Sevilla arrancaba en la qualy preclasificada. Aparecer en el ranking te da respiro en ese sentido también».

En cuanto a los objetivos para el año venidero, puntualizó que «siempre mejorar ranking (figura 1.265 al cierre de este 2022), terminar lo más arriba posible, pero sobre todo el tema de intentar jugar el año entero ya que por lesiones desde que me gradué de la universidad no lo pude hacer».