Gracias por hacernos sentir que somos ¡campeones del mundo!

No podían venirse sin la Copa. Ellos la querían para traerla a Argentina, sobre todo ofrecérsela al pueblo argentino. Esta selección tuvo el merecido premio porque logró lo que nadie consiguió hacer en estos tiempos en el país: unirlo, el que pudo con la grieta.

Fue el equipo de todos, el que con cada triunfo movilizó a miles a festejar en cada rincón del país. El que inundó de celeste y blanco las calles y plazas como pocas veces se vio en la historia argentina durante casi un mes.

Este 18 de diciembre de 2022 quedará marcado en la historia del fútbol argentino y mundial. El día que Messi pudo por fin levantar la copa que tanto soñó, gracias también a las atajadas colosales del Dibu Martínez y lo que dejaron en la cancha esos guerreros que vistieron la celeste y blanca.

Es inexplicable lo que produjeron estos geniales futbolistas, sí millonarios... pero que jugaron con ese espíritu amateur que mamaron desde pibes y que es imprescindible también para quedar en la historia de este maravilloso deporte. Lo que hicieron fue eso que tanto pide el hincha, un equipo que contagie desde adentro. Ellos transmitieron, en una simbiosis con la gente, el combo ideal que el argentino deseaba: corazón, entrega hasta el último instante, pero claro, también un gran fútbol. Porque de lo contrario no hubiera sido posible. Y en eso también es justo reconocer lo que generó el entrenador y su cuerpo técnico. Scaloni como jugador no brilló como Aimar, Samuel o Ayala, pero ahora demuestra que su momento de gloria estaba destinado a tenerlo desde el otro costado de la cancha.

Este domingo cuando miraste la final volviste a sacarte la foto con la familia como desde el partido con México, otra vez te sentaste en el primer tiempo a un costado del living, y en el segundo te paraste, como si estuvieras en la cancha. Respetaste las cábalas porque sentías que ellos -los hoy campeones del mundo- te lo pedían en el imaginario.

Después, le volviste a explicar por enésima vez a tu esposa que son hasta cinco los cambios... que en el inicio de la jugada había off side...Te agarraste la cabeza cuando Mbappé hizo lo que hizo y se repitió la historia de Países Bajos. En el suplementario "alambraste" que el VAR no hiciera de las suyas en la jugada previa del gol de Messi, y no podías creer cuando la pelota dio en el codo de Montiel. Ya cerca del éxtasis, le volviste a aclarar a tu pareja que faltaba todavía un penal más, hasta que por fin Montiel tuvo su revancha y ahí si...saltamos y nos abrazamos todos!!

Apenas si miraste lo que vino después con los primeros festejos de los jugadores en la cancha. No te pudiste contener y te dejaste arrastrar por la pasión de tu señora y de los chicos. ¡A festejar al centro!

Saliste y te cruzaste con el vecino de la cuadra con el que a lo mejor estás peleado hace años, ¡¡y lo saludaste igual! Pero claro, eso generó esta selección también, que por un día te olvides hasta de tus peores problemas y pesadillas. Y en medio de un tránsito caótico que esta vez te pareció divertido, pudiste al fin estacionar y sumarte a la muchedumbre. Y cantaste "Muchachos....", y "El que no salta es un inglés" como lo hicieron aquellos que estuvieron en las tribunas de Lusail. Y te sacaste la selfie familiar en los festejos, la que algún día le mostrarás a tus nietos, a los que les contarás que Argentina estuvo 36 años sin salir campeón mundial. Y que lo consiguió un 18 de diciembre de 2022 con un Messi inolvidable, como lo fue Diego Maradona en 1986 y Mario Kempes en 1978. Y casi que hasta sentís que vos también te sacaste una mochila de encima, volvés a casa feliz, como chico con juguete nuevo. Mañana te espera la rutina, pero no importa: ¡SOMOS LOS CAMPEONES DEL MUNDO!