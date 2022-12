Argentina campeón del mundo

La Selección argentina se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 luego de 36 años de sequía de la mano de Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez, tras vencer a Francia por 4 a 2 en la definición por penales luego de igualar 3 a 3 en un atractivo encuentro en el estadio Lusail Iconic.

Messi con un doblete, de penal los 23 minutos del primera etapa y a los 4 del segundo tiempo extra, y Ángel Di María, a los 36, adelantaron al conjunto albiceleste, mientras que Kyliam Mbappé con un triplete, dos de penal, a los 34 de penal y 36 del complemento, y 13 de la segunda etapa del alargue, le dio la

igualdad al elenco francés.

En la definición por penales, Emiliano "Dibu" Martínez agigantó

su imagen, le contuvo el penal Kingsley Coman y forzó el error de

Aurelien Tchouameni para que remate desviado.

Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel

convirtieron sus remates para Argentina, mientras que Kyliam

Mbappé y Randal Kolo Muani hicieron lo propio para Francia.

La Selección nacional logró el tercer título Mundial de su

historia, tras las conquistas de 1978 y 1986. Además cosechó tres subcampeonas en las ediciones de 1930, 1990 y 2014.

Argentina tuvo un comienzo auspicioso con Ángel Di María en el ataque -por la izquierda- y un activo Messi, buscaron asociaciones constantes con un mediocampo activo que tuvo a Alexis Mac Allister probando de media distancia y Rodrigo De Paul muy participativo.

Por su parte, Francia exhibió el juego que acostumbra, en el cual cedió la pelota al rival, pero a comparación de encuentros previos, se tornó un equipo compacto que en algunos pasajes fue superado y amenazado por los avances argentinos.

Di María dio claras muestras de poder tener la llave para abrir los caminos en el ataque, y la "Scaloneta" depositó sus aspiraciones en el ex Rosario Central que recibió cerca del tiro de esquina, gambeteó a Ousmane Dembélé y este -en la desesperación- derribó al argentino dentro del área para que el árbitro polaco Szymon Marciniak sancione la pena máxima.

Desde los 12 pasos, el encargado de cambiar la falta por gol fue Messi, quien le ganó el duelo mental al arquero y definió con un suave remate cruzado que dejó sin chances a Hugo Lloris para firmar el 1 a 0.

El tanto destrabó el partido por completo. La "Scaloneta" se encontró con espacios y desató una serie de ataques punzantes, que derivaron en el segundo tanto de la mano de Di María, quien le puso el moño a un contragolpe letal que contó con la fabulosa asistencia de Julián Álvarez.

El cimbronazo fue tal para Francia que el entrenador Didier Deschamps realizó dos modificaciones antes que finalice una primera etapa eterna -contó con siete minutos de adición-, para intentar doblegar a una Argentina que tuvo varios puntos altos, en los que resaltaron los autores de los tantos, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.

Ya en el complemento, Argentina volvió a tomar la iniciativa y forzó los errores del conjunto francés que lentamente se adelantó en el campo de juego, aunque no con el peso y la lucidez necesaria para complicar al elenco nacional.

La presión de Francia, generó que el equipo de Lionel Scaloni encontrara espacios con Di María, Messi, y Álvarez, quienes fueron abastecidos por un mediocampo que tomó mayor protagonismo y no desentonó de la mano de Mac Allister, De Paul y Enzo Fernández.

El dominio argentino era total, pero dos descuidos en una ráfaga punzante por parte de Francia, Mbappé en dos oportunidades, la primera de penal, le dio la igualdad a su equipo y le agregó dramatismo al partido llevándolo al tiempo suplementario.

En el alargue, Messi con suspenso adelantó a la Selección

nacional con intervención del VAR, mientras que Mbappé, nuevamente

con penal, tras la pelota impactar en Gonzalo Montiel, marcó la

igualdad y forzó los penales al igual que Emiliano "Dibu" Martínez

que le ahogó el triunfo a Francia en la agonía.

Ya en lo penales, Argentina fue efectiva, el "Dibu" Martínez

contuvo un penal y tras el remate de Montiel, se desató el festejo

que estuvo trunco durante 36 años.

.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

.

Mundial Qatar 2022.

Final.

Argentina 3 (4)- (2) 3Francia.

Estadio: Lusail:

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Var: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero,

Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De

Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián

Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot

Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot;

Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé; Olivier Giroud.

DT: Didier Deschamps.

.

Goles en el primer tiempo: 23m Lionel Messi (A) de penal, 36m Ángel Di María (A).

.

Goles en el segundo tiempo: 34m Kyliam Mbappé (F) de penal, 36m Kyliam Mbappé (F).

.

Goles en el segundo tiempo suplementario: 4m Lionel Messi (A), 13m Kyliam Mbappé (F) de penal.

.

Definición por penales: convirtieron Kyliam Mbappé (F), Lionel Messi (A), Paulo Dybala (A),Leandro Paredes (A), Randal Kolo Muani (F), Gonzalo Montiel (A).

Fallaron Kingsley Coman (F) le contuvo el remate Martínez (A), Aurelien Tchouameni (F) desviado.

.

Cambios en el primer tiempo: 40m Randal Kolo Muani por Dembélé (F), Marcus Thuram por Giroud (F).

.

Cambios en el segundo tiempo: 19m Marcos Acuña por Di María (A); 25m Eduardo Camavinga por Hernández (F), Kingsley Coman por Griezmann (F).

.

Cambios en el primer tiempo suplementario: al inicio Gonzalo Montiel por Molina (A); 5m Youssouf Fofana por Rabiot (F); 11m Leandro Paredes por De Paul (A), Lautaro Martínez por Álvarez (A).

.

Cambios en el segundo tiempo suplementario: 10m Germán Pezzella por Mac Allister (A); 17m Axel Disasi por Kounde (F), Ibrahima Konaté por Varane (F); Paulo Dybala por Tagliafico (A).

Fuente: NA