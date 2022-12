Nicolás González cerró un fin de semana perfecto y es el campeón del TC 4000 SS

por Víctor Hugo Fux



La disputa del "Premio Coronación" lo tuvo como protagonista excluyente al rafaelino Nicolás González (Falcon) en el TC 4000 SS, una de las divisionales del Car Show Santafesino, que cerraron su temporada en el autódromo "Parque de la Velocidad" del Club Atlético San Jorge.

De reconocida trayectoria en el plano nacional, donde llegó a competir nada menos que en el Turismo Carretera, ejerció un dominio absoluto a lo largo de las dos jornadas.

Fue el más veloz en los entrenamientos y repitió en la clasificación el viernes, en tanto que ayer se adjudicó la serie única y volvió a imponer condiciones en la final para quedarse con el título.

González fue escoltado por el feliciano Mauro Perassi (Fairlane), tanto en la carrera que le bajó el telón a la actividad, como en el certamen, justificando plenamente la obtención del máximo halago.

Excepcionalmente, esta última fecha del calendario se llevó a cabo entre el viernes y ayer, por cuando este domingo se estará jugando la final de la Copa del Mundo en Qatar 2022 entre las selecciones de Argentina y Francia.

Sergio Cheirano (Chevy) ocupó el tercer escalón del podio y fue el vencedor en TC 4000 SS Senior, mientras que el título en ese segmento quedó en poder de Mario Belich (Fairlane).

Final (12 vueltas): 1° Nicolás González (Falcon), en 19m15s994; 2° Mauro Perassi (Fairlane) a 679 milésimas; 3° Sergio Cheirano (Chevy) a 58s614; 4° Mario Belich (Fairlane) a 1m02s100; 5° Oscar Garmaz (Falcon) a 1m18s332 y 6° Héctor Fain (Chevy).



LAS RESTANTES

En la categoría TS Clase 3, logró consagrarse Andrés Cief, en tanto que la final tuvo como ganador al marcosjuarense Maximiliano Fontana (ambos con Clio).

Cief, representante de la población santafesina de Las Petacas consiguió el tan ansiado número 1 al cabo de una interesante competencia en la que Fontana venció, escoltado por su compañero de equipo José Bailone (Clio).

Tuvo un sábado para el olvido Adrián Castagnani (Clio), quien llegó como puntero del campeonato, pero debió abandonar faltando tres vueltas y de esa manera resignó todas sus posibilidades de alcanzar la corona.

TS Clase 3 (12 vueltas): 1° Maximiliano Fontana (Clio), en 19m42s343; 2° José Bailone (Clio) a 2s101; 3° Andrés Cief (Clio) a 3s638; 4° Fernando Vallero (208) a 5s374; 5° Nahuel Della Santina (Clio) a 9s403; 6° Diego Schibli (Clio) a 10s467; 7° Gabriel Fernández (Clio) a 25s352; 8° Adrián Castagnani (Clio) a 3 vueltas y 9° Daniel La Palma (Gol) a 3 vueltas.

Jeremías Ávila marcó su ritmo en cada una de las actividades que llevó adelante el Turismo Fiat Clase 1, pero el que inscribió su nombre como nuevo campeón fue Gastón Giordano, pese a su temprana exclusión en la final por maniobra peligrosa, ya que había sumado los puntos necesarios en la serie.

Ávila fue acompañado en la ceremonia de premiación por Luciano Gamulín y Fabricio Torti.

Turismo Fiat Clase 1 (12 vueltas): 1° Jeremías Ávila, en 20m57s205; 2° Luciano Gamulín a 197 milésimas; 3° Fabricio Trotti a 7s403; 4° Daniel Mendoza a 9s739; 5° Joaquín Pereira a 18s207; 6° Joaquín Ceaglio a 18s415; 7° Juan José Fun a 20s840; 8° Joaquín Iglesias a 21s787; 9° Valentín Balestrini a 23s385 y 10° Michael Degiorgio a 28s112 (todos con Fiat Uno).

La nueva Clase 2 1600 fue para los González. En el caso de Ezequiel, triunfó en la última prueba del año, en tanto que Luciano (ambos con Corsa) festejó el campeonato en una excepcional temporada.

Tanto la lucha por la victoria como la que se desarrolló por el título, fueron sumamente entretenidas y se mantuvo la expectativa hasta que cayó el banderazo ajedrezado otorgándole el título al piloto de Sa Pereira.

Clase 2 1600 (12 vueltas): 1° Ezequiel González (Corsa), en 21m32s909; 2° Luciano González (Corsa) a 233 milésimas; 3° Matías Clapier (Way) a 393; 4° Felipe Granata (Way) a 3s684; 5° Mauricio Márquez (Up) a 3s981; 6° Pablo Ortega (Way) a 4s114; 7° Sebastián González (Corsa) a 6s228; 8° Miguel Ciaurro (Mobi) a 6s867; 9° Jorge Loizate (Way) a 10s505; 10° Antonio Gubaira (Way) a 11s079... no clasificó Claudio Saccone (Celta)... fue excluido Juan Ignacio Canela (Way).

Con solamente cuatro autos en pista, la Fórmula 3 Santafesina clausuró un año que merece un replanteo de cara a la temporada 2023, que deberá recuperar su debilitado parque.

La victoria fue para el local Tomás Fernández, que con ese resultado logró el campeonato en la divisional.

Fórmula 3 Santafesina (10 vueltas): 1° Tomás Fernández, en 15m16s345; 2° Martín Navarro a 4s794; 3° Nicolás Cejas a 28s315 y 4° Damián Sabboni a 31s361.