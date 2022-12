Club de París: el Gobierno firmó un acuerdo con Italia

El Gobierno cerró un acuerdo para la refinanciación de la deuda con Italia, en el marco del acuerdo que el ministro de Economía, Sergio Massa, firmó en octubre pasado en el marco de la renegociación con el Club de París. "Luego de cerrar el acuerdo con el Club de París el pasado octubre, el ministro de Economía, Sergio Massa, firmó con el embajador de Italia, Fabrizio Lucentini, el primer convenio particular con Italia para la refinanciación de la deuda que la Argentina mantiene con el grupo de países acreedores", informó el Palacio de Hacienda.

El convenio firmado forma parte de la implementación del entendimiento con el Club de París. Del encuentro en el Palacio de Hacienda también participaron el titular del INDEC, Marco Lavagna; el jefe de Asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur; el subsecretario de Finanzas, Nicolás Segal; y el consejero de la embajada de Italia, Marco Leone.

El Club de París alcanzó en octubre un acuerdo con la Argentina por la renegociación de una deuda de US$ 1.972 millones. La institución europea precisó que se reprogramó el importe total de capital e intereses vencidos y no pagados al 30 de mayo de 2022 inclusive, al tiempo que se redujeron los intereses aplicables desde esa fecha.

La Argentina realizará pagos desde diciembre de 2022 hasta septiembre de 2028 en las monedas originales de cada préstamo.

La deuda con el Club de París es un conjunto de préstamos que la Argentina tomó en forma bilateral con alguna de las 22 naciones que lo componen. "El esquema ofrece un marco para una solución sostenible a la cuestión de la mora adeudada la Argentina", señaló el Club de París en un comunicado de prensa. Añadió que este acuerdo es continuidad de "las garantías de financiamiento proporcionadas por los acreedores del Club de París el 21 de marzo de 2022 para respaldar la aprobación por parte del FMI de un acuerdo de facilidades extendidas".

Además, afirmó que "el pacto alcanzado es consistente con los parámetros del programa del FMI con respecto a la sostenibilidad de la deuda a largo plazo". De la ronda de negociaciones participaron representantes de los gobiernos de Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, España, Suecia, Suiza, Estados Unidos Unido y los Estados Unidos de América. (NA)